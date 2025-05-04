Mercedes-AMG выпустил особое купе в честь фильма с Брэдом Питтом

Mercedes-AMG выпустил особое купе в честь фильма с Брэдом ПиттомСуперкар посвящён вымышленной команде из картины про Формулу-1
Одним из главных идеологов фильма F1 был семикратный чемпион Королевских гонок Льюис Хэмилтон: он консультировал съёмочную команду, помогал сделать картину более реалистичной и указывал на несоответствия. Mercedes-AMG тоже вложился в процесс: немецкая команда сделала гоночные болиды на базе Формулы-2, поработала над съёмочным реквизитом и предоставила свои дорожные машины.
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Теперь Хэмилтон ушёл в Ferrari, но Mercedes-AMG GT63 APXGP Edition всё-таки унаследовал фирменный стиль британского гонщика: машина выкрашена в чёрный матовый цвет, выделяется золотистыми дисками и принтами. Интересно, что спецверсия подражает вымышленной команде из фильма, который до сих пор не вышел в прокат — такого в индустрии ещё не было. Будет сделано 52 экземпляра, так что суперкар ещё более «коллекционный», чем модификация Motorsport Collectors Edition с тиражом 200 штук.
Изменений по технике не заявлено. Цены не раскрываются, но новинка явно будет дороже исходного Mercedes-AMG GT 63 за 192 тысячи долларов. В прокат лента выйдет 27 июня, показы начнутся с Северной Америки. Вживую суперкар наверняка покажут сегодня в Майами: там проходит шестой этап чемпионата мира Формулы-1.