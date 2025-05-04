Mercedes-AMG выпустил особое купе в честь фильма с Брэдом Питтом

Теперь Хэмилтон ушёл в Ferrari, но Mercedes-AMG GT63 APXGP Edition всё-таки унаследовал фирменный стиль британского гонщика: машина выкрашена в чёрный матовый цвет, выделяется золотистыми дисками и принтами. Интересно, что спецверсия подражает вымышленной команде из фильма, который до сих пор не вышел в прокат — такого в индустрии ещё не было. Будет сделано 52 экземпляра, так что суперкар ещё более «коллекционный», чем модификация Motorsport Collectors Edition с тиражом 200 штук.