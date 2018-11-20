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18:46

В Лос-Анджелесе дебютирует «Про-версия» Mercedes-AMG GT R

Купе получит ряд доработок с ориентацией на трековое использование

На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Mercedes-AMG представит особую версию купе GT R с приставкой Pro. Двухдверка получит немного измененную внешность и ряд доработок, которые сделают ее более пригодной для использования на треке.

По словам представителей марки, дизайн экстерьера и интерьера Mercedes-AMG GT R Pro призван подчеркнуть связь модели с AMG GT Coupe. Изменения в основном коснуться аэродинамического обвеса, который сделают более агрессивным, и настроек шасси. Например, для «Про-версии» могут поменять кинематику и эластокинематику подвески, а также переписать программу работы управляющей электроники.

Кроме того, Pro-версия суперкара может стать легче и немного мощнее обычного GT R. Так, отдача 4,0-литровой битурбо «восьмерки» составит более 600 лошадиных сил, тогда как на GT R она выдает 585 сил и 700 Нм крутящего момента. До первой «сотни» такая машина разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость — 318 километров в час.

На российском рынке Mercedes-AMG GT доступе в четырех модификациях. Цена начальной составляет минимум 8 630 000 рублей. Промежуточная С-версия с мотором мощностью 558 сил оценена в 10 650 000 рублей, а топовый GT R обойдется в 11 900 000 рублей.

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