В Лос-Анджелесе дебютирует «Про-версия» Mercedes-AMG GT R

По словам представителей марки, дизайн экстерьера и интерьера Mercedes-AMG GT R Pro призван подчеркнуть связь модели с AMG GT Coupe. Изменения в основном коснуться аэродинамического обвеса, который сделают более агрессивным, и настроек шасси. Например, для «Про-версии» могут поменять кинематику и эластокинематику подвески, а также переписать программу работы управляющей электроники.

Кроме того, Pro-версия суперкара может стать легче и немного мощнее обычного GT R. Так, отдача 4,0-литровой битурбо «восьмерки» составит более 600 лошадиных сил, тогда как на GT R она выдает 585 сил и 700 Нм крутящего момента. До первой «сотни» такая машина разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость — 318 километров в час.

На российском рынке Mercedes-AMG GT доступе в четырех модификациях. Цена начальной составляет минимум 8 630 000 рублей. Промежуточная С-версия с мотором мощностью 558 сил оценена в 10 650 000 рублей, а топовый GT R обойдется в 11 900 000 рублей.