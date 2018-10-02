Раскрыт дизайн и интерьер серийного супергибрида Mercedes-AMG

Гиперкар, который выглядит в точности, как концептуальный вариант, оснастили активной аэродинамикой. Он имеет открывающиеся дефлекторы на передних колесных арках и мультисоставное выдвигающееся заднее антикрыло, которое может менять свое положение и угол атаки. На данный момент комплекс аэродинамических элементов все еще проходит доводочные испытания в аэродинамической трубе.