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14:42

Стало известно название серийного супергибрида Mercedes-AMG

Гиперкар планируют представить в ближайшее время

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Товарная версия супергибрида Mercedes-AMG Project One получит другое название. По данным сайта TheSupercarBlog, в Аффальтербахе двухдверку решили назвать AMG One. Информация появилась после того, как производитель начал дорожные испытания предсерийных прототипов.

Несколько дней назад Mercedes-AMG вывел на дорожные испытания прототипы, оснащенные серийным вариантом гибридной силовой установки от гоночного болида Mercedes F1 W07 Hybrid. Последние месяцы инженеры марки работали над ее адаптацией к использованию на обычных дорогах, а также проводили тесты на диностенде.

Чтобы сократить время разработки конечного продукта, в Mercedes-AMG использовали методы виртуальной инженерии. Такой подход позволяет точно имитировать геометрические и физические свойства реальных систем и быстро вносить в конструкцию необходимые изменения.

Компоновка элементов силовой установки прототипа Mercedes-AMG Project One.

Прототип супергибрида Mercedes-AMG Project One представили в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте. Двухдверку оснастили гибридной силовой установкой, в состав которой вошел 1,6-литровый турбомотор, восьмидиапазонная роботизированная коробка передач, пять электромоторов и литий-ионные батареи. На прототипе супергибрида суммарная отдача двигателя составила более тысячи лошадиных сил.

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