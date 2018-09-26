Стало известно название серийного супергибрида Mercedes-AMG

Несколько дней назад Mercedes-AMG вывел на дорожные испытания прототипы, оснащенные серийным вариантом гибридной силовой установки от гоночного болида Mercedes F1 W07 Hybrid. Последние месяцы инженеры марки работали над ее адаптацией к использованию на обычных дорогах, а также проводили тесты на диностенде.

Чтобы сократить время разработки конечного продукта, в Mercedes-AMG использовали методы виртуальной инженерии. Такой подход позволяет точно имитировать геометрические и физические свойства реальных систем и быстро вносить в конструкцию необходимые изменения.