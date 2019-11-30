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12:00

В Mercedes-AMG решили все проблемы своего гиперкара

Инженерам удалось найти ответы на все вопросы, которые задерживали выпуск Mercedes-AMG One

Александр Пономарев
Mercedes-AMG обещает, что первые покупатели экстремального гиперкара One получат свои долгожданные автомобили в 2021 году.

Гиперкар собственной разработки Mercedes-AMG дебютировал в 2017 году и должен был пойти в производство уже в 2019-м, однако это оказалось куда сложнее, чем думали инженеры. Из-за целого ряда технических сложностей серийный выпуск модели One был отложен до 2021 года. Однако теперь, как пообещал изданию Road & Track руководитель направления продаж Mercedes-AMG Михаэль Кнеллер, все проблемы уже удалось успешно решить, поэтому у покупателей 275 экземпляров гиперкара появились вполне конкретные сроки, когда они наконец смогут получить свои автомобили. По его словам, их уже оповестили о начале поставок Mercedes-AMG One в 2021 году.

Главной проблемой Mercedes-AMG One стала его гибридная силовая установка из 1,6-литрового бензинового турбомотора, восьмиступенчатой роботизированной коробки передач, пяти электромоторов и литий-ионных батарей. Адаптировать двигатель от настоящего болида F1 для серийного автомобиля, допущенного к эксплуатации на дорогах общего пользования, было довольно непросто: пришлось научить его соответствовать нормам шумности и содержанию вредных выбросов, понизить холостые обороты до 1200 оборотов в минуту, заводиться обычной кнопкой и выдерживать как минимум 50 тысяч километров пробега вместо одной-единственной гонки.