В Mercedes-AMG решили все проблемы своего гиперкара

Гиперкар собственной разработки Mercedes-AMG дебютировал в 2017 году и должен был пойти в производство уже в 2019-м, однако это оказалось куда сложнее, чем думали инженеры. Из-за целого ряда технических сложностей серийный выпуск модели One был отложен до 2021 года. Однако теперь, как пообещал изданию Road & Track руководитель направления продаж Mercedes-AMG Михаэль Кнеллер, все проблемы уже удалось успешно решить, поэтому у покупателей 275 экземпляров гиперкара появились вполне конкретные сроки, когда они наконец смогут получить свои автомобили. По его словам, их уже оповестили о начале поставок Mercedes-AMG One в 2021 году.