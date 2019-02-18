Для покупателей Mercedes-AMG One сошьют идеальные гоночные перчатки

Для оформления предзаказа на Mercedes-AMG One необходимо внести депозит в размере 500 тысяч евро (37,5 миллиона рублей). После этого покупатель гиперкара получает специальную коробку с набором для создания оттиска рук. К нему прилагается инструкции, следуя которой будущий владелец сможет получить свою идеальную пару перчаток.
Видео: GTBOARD.com
Прототип гиперкара Mercedes-AMG Project One представили в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте. Гибрид оснастили силовой установкой от гоночного болида Mercedes F1 W07 Hybrid. В ее состав вошел 1,6-литровый турбомотор, восьмидиапазонная роботизированная коробка передач, пять электромоторов и литий-ионные батареи. По предварительной информации, суммарная отдача установки — 1054–1248 лошадиных сил.
В ноябре прошлого года стало известно, что Mercedes-AMG пришлось отложить запуск автомобиля в серию из-за проблем с адаптацией формульной силовой установки для обычных дорог. Производство супергибрида начнется в следующем году.