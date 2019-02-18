Для покупателей Mercedes-AMG One сошьют идеальные гоночные перчатки

Для оформления предзаказа на Mercedes-AMG One необходимо внести депозит в размере 500 тысяч евро (37,5 миллиона рублей). После этого покупатель гиперкара получает специальную коробку с набором для создания оттиска рук. К нему прилагается инструкции, следуя которой будущий владелец сможет получить свою идеальную пару перчаток.