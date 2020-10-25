Гибридный гиперкар продолжает интенсивно тестироваться на треке, но теперь, как сообщает издание The Supercar Blog, стала известна мощность серийной версии Mercedes-AMG One: его силовая установка из 1,6-литрового бензинового двигателя V6 с турбонаддувом и четырёх электромоторов будет развивать более 1200 лошадиных сил. Силовой агрегат от «формульного» болида Mercedes F1 W07 Hybrid ещё предстоит адаптировать к современным нормам шумности. Вдобавок по пути на конвейер супергибрид немного изменится внешне.
К примеру, инсайдеры обещают видоизменённое заднее антикрыло, новый дизайн колёсных дисков и четыре выхлопных трубы вместо трёх. Если тесты завершатся по графику, то первые покупатели начнут получать свои гибридные гиперкары уже во втором квартале следующего года. Общий тираж Mercedes-AMG One составит всего 275 экземпляров, причём все они уже проданы. Купе испытывают на полигоне техцентра Daimler в Иммендингене, а позже испытания переместятся на Северную петлю Нюрбургринга.