18:00

Стала известна мощность серийной версии Mercedes-AMG One

Немецкий гиперкар будет развивать более 1200 лошадиных сил

Mercedes-AMG One © Daimler
Александр Пономарев
Супергибрид Mercedes-AMG One, первые серийные экземпляры которого клиенты получат в следующем году, будет развивать мощность не менее 1200 лошадиных сил.

Гибридный гиперкар продолжает интенсивно тестироваться на треке, но теперь, как сообщает издание The Supercar Blog, стала известна мощность серийной версии Mercedes-AMG One: его силовая установка из 1,6-литрового бензинового двигателя V6 с турбонаддувом и четырёх электромоторов будет развивать более 1200 лошадиных сил. Силовой агрегат от «формульного» болида Mercedes F1 W07 Hybrid ещё предстоит адаптировать к современным нормам шумности. Вдобавок по пути на конвейер супергибрид немного изменится внешне.

К примеру, инсайдеры обещают видоизменённое заднее антикрыло, новый дизайн колёсных дисков и четыре выхлопных трубы вместо трёх. Если тесты завершатся по графику, то первые покупатели начнут получать свои гибридные гиперкары уже во втором квартале следующего года. Общий тираж Mercedes-AMG One составит всего 275 экземпляров, причём все они уже проданы. Купе испытывают на полигоне техцентра Daimler в Иммендингене, а позже испытания переместятся на Северную петлю Нюрбургринга.