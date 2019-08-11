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10:00

Продажи Mercedes-AMG One отложены до 2021 года

Потому что установить мотор от F1 в дорожный автомобиль оказалось непросто

Mercedes-AMG One оснащён силовой установкой от гоночного болида Mercedes F1 W07 Hybrid, однако именно это и стало камнем преткновения для инженеров AMG.

Гибридная силовая установка Mercedes-AMG One включает в себя 1,6-литровый бензиновый турбированный двигатель, восьмиступенчатую роботизированную коробку передач, пять электромоторов и литий-ионные батареи. Согласно предварительной информации, суммарная мощность установки превысит тысячу лошадиных сил. Для оформления предзаказа на гиперкар необходимо внести депозит в размере 500 тысяч евро, однако, как сообщает Auto Motor und Sport, ждать автомобиль придётся ещё два года.

Источники издания в Mercedes-AMG утверждают, что проблема заключается как раз в силовой установке от болида F1. Адаптировать гоночный мотор для применения в автомобиле для дорог общего пользования оказалось совсем не так просто, как предполагалось. Иными словами, в компании недооценили задачу. Против инженеров сыграло и внедрение новой процедуры измерения расхода топлива и токсичных выбросов WLTP. Будет построено всего 275 автомобилей Mercedes-AMG One стоимостью около 2,7 миллиона долларов за каждый.