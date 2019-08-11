Продажи Mercedes-AMG One отложены до 2021 года

Источники издания в Mercedes-AMG утверждают, что проблема заключается как раз в силовой установке от болида F1. Адаптировать гоночный мотор для применения в автомобиле для дорог общего пользования оказалось совсем не так просто, как предполагалось. Иными словами, в компании недооценили задачу. Против инженеров сыграло и внедрение новой процедуры измерения расхода топлива и токсичных выбросов WLTP. Будет построено всего 275 автомобилей Mercedes-AMG One стоимостью около 2,7 миллиона долларов за каждый.