Из-за новых эконорм серьезно пострадает линейка Mercedes-AMG

Вступление в силу новых требований к среднему уровню выбросов углекислого газа серьезно скажется на Daimler, считают руководители дилерских центров немецкой марки. Они ожидают 75-процентного снижения складских запасов автомобилей Mercedes-AMG, а также запрета на продажу моделей с трехлитровыми моторами. Аналитик Bernstein Макс Уорбертон назвал убийство AMG «катастрофой для прибыльности всего концерна».
В массовой линейке Mercedes-Benz тоже ожидаются перетряски. Компания попытается сместить фокус покупателей с мощных компактных и среднеразмерных моделей на их менее мощные версии. Например, под удар может попасть кроссовер GLE, в моторной гамме которого есть трёхлитровые «шестерки», либо топовые модификации E-Class.
Регламент 2019/631, принятый Европарламентом в апреле 2019 года, предусматривает поэтапное снижение уровня выбросов CO₂ в среднем по модельном ряду. К 2021-му это значение не может превышать 95 граммов CO₂ на километр, что соответствует расходу 4,1 литра для бензиновых и 3,6 литра для дизельных автомобилей.
Штраф за каждый грамм сверх норматива — 95 евро. Причем эту сумму нужно умножить на общее количество проданных машин.