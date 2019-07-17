Mercedes-AMG CLA 45 стал 421-сильным универсалом

Под капотом универсала стоит все тот же двухлитровый двигатель с турбонаддувом, который стал самым мощным серийным мотором с четырьмя цилиндрами. В базовой версии его мощность достигает 387 лошадиных сил, а в «горячей» S-версии отдача вырастает до 421 лошадиных сил. Дополняет силовую установку восьмиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями и полноприводная трансмиссия 4Matic+ с дрифт-режимом.