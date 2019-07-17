Mercedes-AMG CLA 45 стал 421-сильным универсалом

Внешне AMG-версию универсала можно отличить по фирменной решетке радиатора Panamericana, новому обвесу, расширенным колесным аркам, диффузору и четырем выхлопными патрубками. В базовой версии CLA Shooting Brake оснащают 18-дюймовыми колесными дисками с серебристыми тормозными суппортами, более мощная версия CLA 45 S получила 19-дюймовые колеса и красные суппорта.
Под капотом универсала стоит все тот же двухлитровый двигатель с турбонаддувом, который стал самым мощным серийным мотором с четырьмя цилиндрами. В базовой версии его мощность достигает 387 лошадиных сил, а в «горячей» S-версии отдача вырастает до 421 лошадиных сил. Дополняет силовую установку восьмиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями и полноприводная трансмиссия 4Matic+ с дрифт-режимом.
По динамическим характеристикам универсал совпадает с «заряженный» седаном CLA: базовая версия набирает 100 километров в час за 4,1 секунды, более мощная «эска» тратит на разгон чуть меньше — 4,0 секунды ровно. Максимальная скорость в базе ограничена электроникой на отметке в 250 километров в час, версия помощнее позволит разогнаться до 270 километров в час.
Официальный старт продаж универсалов намечен на то же время, что и остальных представителей семейства AMG с индексом 45 — в Европе все три автомобиля будут доступны уже осенью. Ориентировочная стоимость базового универсала будет начинаться от 65 000 евро (4 578 957 рублей по текущему курсу).