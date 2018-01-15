Mercedes-Benz CLS и E-Class стали 435-сильными «заряженными» гибридами

Компания Mercedes-Benz распространила подробную информацию о новой «заряженной» модификации модели CLS нового поколения, а также купе и кабриолета E-Class, которая получила индекс «53». Эти автомобили станут так называемыми «мягкими» гибридами и получат систему полного привода с возможностью отключения тяги на переднюю ось.

Mercedes-AMG CLS 53 (как и версии Е-Class) будет предлагаться с трехлитровой рядной «шестеркой», укомплектованной турбонагнетателем и компрессором с электроприводом. Двигатель выдает 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. Установленный между мотором и трансмиссией стартер-генератор EQ Boost, питающийся от 48-вольтовой бортовой сети, будет способен кратковременно повышать отдачу двигателя на 22 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента.

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+

Машины 53-й серии будут комплектоваться девятиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода 4Matic+ – такой же, как на «заряженном» седане AMG E 63 последнего поколения. Она позволяет полностью отключать передачу момента на передюю ось.

С нуля до 100 километров в час Mercedes-AMG CLS 53 сможет разгоняться за 4,5 секунды. Для E-Class купе и кабриолет этот показатель составит 4,4 и 4,5 секунды соответственно. Максимальная скорость будет ограничена на отметке 250 километров в час.

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В список оснащения машин с индексом 53 войдет пневмоподвеска, четырехпоршневые тормоза с 370-миллиметровыми дисками спереди и 360-миллиметровым сзади, кресла с массажем и вентиляцией, информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым дисплеем, а также широкий набор электронных помощников.

Публичный дебют новинки состоялся на автосалоне в Детройте. Продажи автомобилей начнутся со спецверсии Edition 1 с особым оформлением экстерьера и отделкой салона.

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