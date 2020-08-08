Дрэг-гонка: Mercedes-AMG A 45 S против BMW M2 CS и Audi RS3

Несмотря на разницу в типе привода, соперники уложились в 0,1 секунды в спринте на четверть мили. Чтобы определить победителя в дрэг-гонке и замерах эффективности тормозов потребовался фотофиниш.

Ранее канал carwow уже проводил похожий замер с Mercedes-AMG A 45 S, BMW M2 и Audi RS3, однако заезды проходили под дождём, «эмка» была в менее мощной версии Competition, а Audi RS3 — стоковой.