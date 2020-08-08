13:31

Дрэг-гонка: Mercedes-AMG A 45 S против BMW M2 CS и Audi RS3

«Заряженные» модели «немецкой тройки» посоревновались в динамике

© Скрин видео, YouTube-канал carwow
Сергей Ильин
Обозреватель YouTube-канала carwow устроил дуэль между новым Mercedes-AMG A 45 S, «трековой» топ-версией BMW M2 CS и чипованной Audi RS3. Хот-хэтчи и купе сопоставили в заездах с места на четверть мили, с хода со скорости 79 километров в час в разных режимах и проверили эффективность замедления со 113 километров в час.

Поскольку новая Audi RS3 только готовится к премьере, в гонке приняла участие пятидверка с лёгким тюнингом. «Турбопятёрку» 2.5 форсировали до 450 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента и перенастроили 7-диапазонный «робот». Полноприводный хот-хэтч в такой конфигурации обойдётся в 34 тысячи фунтов стерлингов (3,27 миллиона рублей).

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Фото: Audi RS3

Под капотом Mercedes-AMG A 45 S 2,0-литровая 421-сильная (500 Нм) «турбочетвёрка». Трансмиссия — полноприводная, связующим звеном между двигателем и колёсами выступает 8-диапазонный «робот». В Великобритании новый «Мерседес» стоит от 56,6 тысячи фунтов стерлингов (5,45 миллиона рублей).

BMW M2 CS — заводская спецверсия «двойки» с форсированным до 450 лошадиных сил и 550 Нм шестицилиндровым турбомотором 3.0. У купе задний привод и 7-диапазонный «робот», причём баварская двухдверка немного легче пятидверных хот-хэтчей Audi и Mercedes-AMG. BMW M2 CS гораздо дороже соперников: цена стартует от 75,3 тысячи фунтов стерлингов (7,24 миллиона рублей).

Видео: YouTube-канал carwow

Несмотря на разницу в типе привода, соперники уложились в 0,1 секунды в спринте на четверть мили. Чтобы определить победителя в дрэг-гонке и замерах эффективности тормозов потребовался фотофиниш.

Ранее канал carwow уже проводил похожий замер с Mercedes-AMG A 45 S, BMW M2 и Audi RS3, однако заезды проходили под дождём, «эмка» была в менее мощной версии Competition, а Audi RS3 — стоковой.