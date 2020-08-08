Дрэг-гонка: Mercedes-AMG A 45 S против BMW M2 CS и Audi RS3

Поскольку новая Audi RS3 только готовится к премьере, в гонке приняла участие пятидверка с лёгким тюнингом. «Турбопятёрку» 2.5 форсировали до 450 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента и перенастроили 7-диапазонный «робот». Полноприводный хот-хэтч в такой конфигурации обойдётся в 34 тысячи фунтов стерлингов (3,27 миллиона рублей).
Фото: Audi RS3
Под капотом Mercedes-AMG A 45 S 2,0-литровая 421-сильная (500 Нм) «турбочетвёрка». Трансмиссия — полноприводная, связующим звеном между двигателем и колёсами выступает 8-диапазонный «робот». В Великобритании новый «Мерседес» стоит от 56,6 тысячи фунтов стерлингов (5,45 миллиона рублей).
BMW M2 CS — заводская спецверсия «двойки» с форсированным до 450 лошадиных сил и 550 Нм шестицилиндровым турбомотором 3.0. У купе задний привод и 7-диапазонный «робот», причём баварская двухдверка немного легче пятидверных хот-хэтчей Audi и Mercedes-AMG. BMW M2 CS гораздо дороже соперников: цена стартует от 75,3 тысячи фунтов стерлингов (7,24 миллиона рублей).
Видео: YouTube-канал carwow
Несмотря на разницу в типе привода, соперники уложились в 0,1 секунды в спринте на четверть мили. Чтобы определить победителя в дрэг-гонке и замерах эффективности тормозов потребовался фотофиниш.
Ранее канал carwow уже проводил похожий замер с Mercedes-AMG A 45 S, BMW M2 и Audi RS3, однако заезды проходили под дождём, «эмка» была в менее мощной версии Competition, а Audi RS3 — стоковой.