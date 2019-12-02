Новая Audi RS3 сохранит пятицилиндровый мотор и станет гибридом

Ожидается, что Audi не будет стремиться победить рекордную «турбочетвёрку» Mercedes-AMG в «гонке вооружений». Таким образом мощность пятицилиндрового двигателя возрастёт с нынешних 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента до примерно 410 лошадиных сил, что может позволить хот-хэтчу выйти из четырёх секунд в разгоне с места до 100 километров в час.

Что касается внешности новой RS3, то модель может получить фирменную шестиугольную радиаторную решётку, не избежит зазора под капотом и «унаследует» угловатые передние фары а-ля дорестайлинговый RS4 Avant. По шпионским снимкам известно, что новинка станет шире предшественника.