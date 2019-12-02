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Новая Audi RS3 сохранит пятицилиндровый мотор и станет гибридом

Хот-хэтч третьего поколения будет развиваться эволюционно

© Новая Audi RS3, неофициальный рендер Katharina Berndt / Autobild.de
Сергей Ильин
Семейство «заряженных» моделей Audi RS3 сохранит верность рядной наддувной «пятёрке» объёмом 2,5 литра. Мотористы Audi адаптируют силовой агрегат под современные экологические стандарты, добавив умеренно-гибридную надстройку, и незначительно повысят мощность двигателя. Дебют новой RS3 запланирован на конец 2020 года.

Немецкое издание Autobild прогнозирует, что RS3 третьего поколения обзаведётся 48-вольтовой гибридной системой, знакомой по кроссоверу RS Q8, универсалу RS6 и лифтбеку RS7, сохранит полный привод и роботизированную трансмиссию.

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Фото: Актуальное поколение Audi RS3

Ожидается, что Audi не будет стремиться победить рекордную «турбочетвёрку» Mercedes-AMG в «гонке вооружений». Таким образом мощность пятицилиндрового двигателя возрастёт с нынешних 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента до примерно 410 лошадиных сил, что может позволить хот-хэтчу выйти из четырёх секунд в разгоне с места до 100 километров в час.

Что касается внешности новой RS3, то модель может получить фирменную шестиугольную радиаторную решётку, не избежит зазора под капотом и «унаследует» угловатые передние фары а-ля дорестайлинговый RS4 Avant. По шпионским снимкам известно, что новинка станет шире предшественника.

Вероятно, новая Audi RS3 будет рассекречена не раньше последнего квартала 2020 года. Точная дата дебюта зависит от премьер «обычного» семейства A3 и менее экстремальных версий S3. Немецкие журналисты полагают, что стартовая цена третьего поколения RS3 будет не ниже 60 тысяч евро.

Источник: Autobild.de