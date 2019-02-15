Представлен катер в стиле Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

Основой лодки стала серийная модель 41’ GTR с габаритной длиной 12,5 метра. За внешность спидбота отвечал главный дизайнер Daimler AG Горден Вагенер, а постройкой катера занимались специалисты Cigarette. В конструкции широко используется углепластик: из него сделаны элементы корпуса, палуба, штурвал, крыша рулевой рубки. Благодаря этому 41’ AMG Carbon Edition на 227 килограммов легче более длинного 50’ Marauder AMG 2017 года.
В движение 41’ AMG Carbon Edition приводят четыре двигателя Mercury Racing 400R суммарной мощностью 1622 лошадиные силы. С их помощью катер может разгоняться до 134 километров в час.
В оснащение спидбота входит отделка сидений материалом Cigarette Cool, который отражает до 30 процентов тепла и три 17-дюймовых дисплея. Катер вмещает до 20 человек, но при движении на максимальной скорости на нем могут находиться только восемь.
В феврале прошлого года Mercedes-AMG и Cigarette построили 16-метровый катер 515 Project One, вдохновлённый одноименным гиперкаром. Спидбот оснастили двумя восьмицилиндровыми двигателями Mercury Racing, выдающими по 1350 лошадиных сил каждый.