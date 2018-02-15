Катер в духе гиперкара Mercedes-AMG Project One разгонится на воде до 225 км/ч

Компания Mercedes-Benz и американская верфь Cigarette представили суперкатер, выполненный в стилистике гибридного гиперкара Project One. На воде новинка сможет разгоняться до 225 километров в час.

В конструкции 15-метрового шестиместного катера, который получил название Cigarette Racing 515 Project One, используется углепластик и кевлар. Лодка оснащена двумя восьмицилиндровыми двигателями Mercury Racing, выдающими по 1350 лошадиных сил каждый.

Для того чтобы достигать максимальной скорости, потребуется специальный ключ и гоночное топливо. В этом случае отдача моторов увеличится до 1550 лошадиных сил. Ранее производитель катеров заявлял, что управляя 515 Project One можно получить такие же ощущения, как при вождении гиперкара Project One.

Купе Mercedes-AMG Project One показали в прошлом году во Франкфурте. Автомобиль получил гибридную силовую установку мощностью свыше 1000 лошадиных сил. С нуля до 200 километров в час машина может ускоряться менее чем за шесть секунд. Максимальная скорость – свыше 350 километров в час.

Всего построят 275 дорожных гиперкаров. Стоимость каждой машины – 2,3 миллиона евро.

В прошлом году Mercedes-AMG и Cigarette показали 3000-сильный в стиле суперкара AMG GT R. До этого компании делали совместные катеры в духе электрического суперкара SLS, концепта AMG Vision Gran Turismo, двухдверки GT S и гоночной модели Mercedes-AMG GT3.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?