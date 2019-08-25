Видео: кто победит в перетягивании каната, Mercedes-AMG G 63, Bentley Bentayga или Porsche Cayenne?

В динамике на твёрдом покрытии кроссоверам концерна VAG, спроектированным на платформе MLB нет равных: и Cayenne Turbo, и Bentley Bentayga W12 быстрее нового Mercedes-AMG G 63. Но на грунте всё может быть иначе. Сначала «заряженному» «Гелендвагену» бросил перчатку Cayenne Turbo третьего поколения, а затем на арену вышел самый быстрый в мире SUV с точки зрения максимальной скорости — Bentley Bentayga Speed.

У Mercedes-AMG G 63 под капотом 4,0-литровый V8 мощностью в 585 лошадиных сил и крутящим моментом в 850 Нм. Самый мощный «Гелендваген» весит 2560 килограммов. Porsche Cayenne Turbo с аналогичным по объёму турбомотором на 300 килограммов легче, уступает в мощности 35 лошадиных сил, а в крутящем моменте — 80 Нм.

Bentley Bentayga Speed приводит в движение 6,0-литровый W12 отдачей в 635 лошадиных сил (крутящий момент — 900 Нм). Bentayga на 70 килограммов легче «Гелендвагена».