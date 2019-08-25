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18:59

Видео: кто победит в перетягивании каната, Mercedes-AMG G 63, Bentley Bentayga или Porsche Cayenne?

На асфальте Porsche и Bentley быстрее, но кто лучший тягач на грунте?

© carwow
YouTube-канал Carwow сравнил в перетягивании каната новые Mercedes-AMG G 63, Porsche Cayenne Turbo и Bentley Bentayga Speed. Мощные бензиновые моторы, дорожные шины, зелёный британский газон и... неожиданная концовка ролика.

В динамике на твёрдом покрытии кроссоверам концерна VAG, спроектированным на платформе MLB нет равных: и Cayenne Turbo, и Bentley Bentayga W12 быстрее нового Mercedes-AMG G 63. Но на грунте всё может быть иначе. Сначала «заряженному» «Гелендвагену» бросил перчатку Cayenne Turbo третьего поколения, а затем на арену вышел самый быстрый в мире SUV с точки зрения максимальной скорости — Bentley Bentayga Speed.

У Mercedes-AMG G 63 под капотом 4,0-литровый V8 мощностью в 585 лошадиных сил и крутящим моментом в 850 Нм. Самый мощный «Гелендваген» весит 2560 килограммов. Porsche Cayenne Turbo с аналогичным по объёму турбомотором на 300 килограммов легче, уступает в мощности 35 лошадиных сил, а в крутящем моменте — 80 Нм.

Bentley Bentayga Speed приводит в движение 6,0-литровый W12 отдачей в 635 лошадиных сил (крутящий момент — 900 Нм). Bentayga на 70 килограммов легче «Гелендвагена».

За пределами асфальта рамный Mercedes-AMG с возможностью принудительной блокировки всех трех дифференциалов чувствует себя увереннее Porsche, но в лице Bentley Bentayga Speed «Гелендвагену» достался крепкий орешек.

Источник: carwow