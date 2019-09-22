Видео: Mercedes-AMG G 63, Jaguar F-Pace SVR и Alfa Romeo Stelvio QV сразились в дрэге

Три вседорожника представляют ведущие автомобильные школы Старого Света. Британский Jaguar F-Pace SVR оснащается 5,0-литровым компрессорным V8 мощностью 550 лошадиных сил (680 Нм крутящего момента) и весит 1775 килограммов.

Легендарный Mercedes-AMG G 63 из Германии приводит в движение 4,0-литровый V8 с двойным наддувом мощностью 585 лошадиных сил и крутящим моментом 850 Нм. «Гелендваген» намного тяжелее конкурентов: снаряжённая масса достигает 2485 килограммов. Самый лёгкий и маломощный — Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde с 2,9-литровым V6 Biturbo. Итальянский кроссовер развивает 510 сил (600 Нм крутящего момента), но весит Alfa Romeo на 115 килограммов меньше «Ягуара».

Трём рубиновым внедорожникам потребовалось два старта с места и фотофиниш, чтобы выявить победителя: четверть мили конкуренты прошли с одинаковым с точностью до десятой временем 12,0. Аутсайдер уступил 0,3 секунды: