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22:59

Видео: Mercedes-AMG G 63, Jaguar F-Pace SVR и Alfa Romeo Stelvio QV сразились в дрэге

Три «заряженных» вседорожника протестировали в трёх дисциплинах

© carwow, скрин видео
YouTube-канал carwow показал тройную гонку между немецким, английским и итальянским кроссоверами. Эксперты сравнили динамику полноприводных автомобилей повышенной проходимости при старте с места и с хода, а также замерили эффективность тормозов.

Три вседорожника представляют ведущие автомобильные школы Старого Света. Британский Jaguar F-Pace SVR оснащается 5,0-литровым компрессорным V8 мощностью 550 лошадиных сил (680 Нм крутящего момента) и весит 1775 килограммов.

Легендарный Mercedes-AMG G 63 из Германии приводит в движение 4,0-литровый V8 с двойным наддувом мощностью 585 лошадиных сил и крутящим моментом 850 Нм. «Гелендваген» намного тяжелее конкурентов: снаряжённая масса достигает 2485 килограммов. Самый лёгкий и маломощный — Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde с 2,9-литровым V6 Biturbo. Итальянский кроссовер развивает 510 сил (600 Нм крутящего момента), но весит Alfa Romeo на 115 килограммов меньше «Ягуара».

Трём рубиновым внедорожникам потребовалось два старта с места и фотофиниш, чтобы выявить победителя: четверть мили конкуренты прошли с одинаковым с точностью до десятой временем 12,0. Аутсайдер уступил 0,3 секунды:

В заездах с хода со скорости в 80,5 километров в час (50 миль в час) решающую роль сыграли подрулевые лепестки, а экстремальное торможение со скорости в 113 километров в час (70 миль в час) удивило неожиданным раскладом.

Некоторые зрители остались недовольны форматом замера тормозного пути: по мнению подписчиков, при торможении с высоких скоростей ключевую роль играет реакция водителя, а не технические характеристики испытуемых машин. Впрочем, блогеры канала carwow снимают шоу, не претендуя на абсолютную истину.

Источник: carwow, YouTube-канал