Машины отправят на сервис из-за ремней безопасности

Пульс

«Мерседес» отзовет в России суперкары AMG GT

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31 мая 2018

Компания Mercedes-Benz отправит в ремонт на российском рынке семьдесят суперкаров AMG GT, которые были проданы с 2017 по 2018 год. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

[Трек-тест Mercedes-AMG GT R, замахнувшегося на Porsche 911 GT3 RS](https://motor.ru/testdrives/amggtrtrack.htm)

Трек-тест Mercedes-AMG GT R, замахнувшегося на Porsche 911 GT3 RS

У отзываемых автомобилей может заклинивать в петле ремень безопасности. В сервисных центрах на направляющую ремня будет установлен дополнительный элемент скольжения, который предотвратит заклинивание. Дефект устранят бесплатно для владельцев.

Проверить, подпадает ли конкретный автомобиль под действие акции, можно по списку VIN-номеров. Он опубликован на сайте Росстандарта.

Ранее была объявлена отзывная кампания для одного экземпляра супергибрида Porsche 918 Spyder. У автомобиля заменят рычаги передней и задней подвески из-за возможной коррозии этих деталей.

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Какие машины отзывали в России из-за дефектов

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