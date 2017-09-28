Трек-тест Mercedes-AMG GT R, замахнувшегося на Porsche 911 GT3 RS

Вместо большого, но по 21, мне в этом году достаются сплошь маленькие, но по 2 и по 4. Это я про километраж гоночных трасс – Северной петли Нюрбургринга и двух ее «масштабных моделей». Летом был британский Милбрук, а теперь случился немецкий Бильстер Берг, который тоже хочется намочить водой, чтобы он разбух до размеров настоящего Нордшляйфе. Но воды сегодня в достатке: вон, шарашит с неба так, что я чувствую себя водителем не простой машины, а машины стиральной. Но трасса, вопреки моим желаниям (зато в полном соответствии с законами физики), просторнее не становится. Даже наоборот.

Пронзительно изумрудная корма инструкторской машины теряется за плотной серой пеленой. Разобрать можно только хаотичную светомузыку стоп-сигналов и – изредка – габаритные огни, которые в этих условиях значат следующее: если ты их видишь, то подъехал слишком близко. Подо мной хардкорное заднеприводное купе мощностью 585 лошадиных сил, созданное для разрушения барабанных перепонок и рекордов круга. И, по логике вещей, я сейчас должен сожалеть о том, что не успел привести дела в порядок до того, как выехал на трек. Но вместо этого я чуть доворачиваю руль, направляя нос машины на крутой спуск с профилированным левым виражом (по крайней мере, посуху он был где-то там), нажимаю на газ…

И почему-то остаюсь жив. Что ты такое, Mercedes-AMG GT R?!

Вообще, эта машина не должна была появиться. В смысле, когда в AMG разрабатывали обычное купе GT, превращать его в бескомпромиссный трековый снаряд никто не собирался. Работы над GT R начались только весной 2015-го, через полгода после премьеры GT и GT S, а уже в июне 2016-го «Зверь Зеленого Ада», как его нарекли маркетологи, грохотал на Фестивале скорости в Гудвуде.