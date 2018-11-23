Супергибрид Mercedes-AMG сделают легче и мощнее

Об этом пишет The Supercar Blog со ссылкой на инсайдеров. По слухам, масса товарного супергибрида не превысит 1350 килограммов, а мощность станет немного выше изначально запланированных 1054 лошадиных сил. Также для One разрабатывают пакет опций Motorsport, в состав которого войдет более экстремальная аэродинамика вкупе с возросшей отдачей силовой установки.