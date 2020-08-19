Супергибрид Mercedes-AMG One выехал на тесты

Вместе с тем большое внимание уделят и активной аэродинамике купе. Это касается взаимодействия заслонок в переднем бампере, прорезей в крыльях и большого заднего антикрыла. Если всё сложится удачно, то покупали начнут получить свои автомобили уже в следующем году. Общий тираж Mercedes-AMG One — 275 экземпляров, причем все они уже проданы.