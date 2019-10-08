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12:55

Посмотрите на яхту, которая умеет ездить по бездорожью

Стоит такая машина-амфибия дороже Lamborghini Urus

Компания Motor Boat&Yachting представила новую машину-амфибию Iguana X100, которая умеет передвигаться по воде на довольно высокой скорости, а также ездить по бездорожью.

Лодка оснащена гусеницами, как у настоящего танка, благодаря которым она может выезжать из воды на любую поверхность. По словам производителя, Iguana X100 легко справляется с уклонами до 29 градусов, а максимальный угол наклона, которая она может преодолеть — 45 градусов.

Когда амфибия опускается на воду, подключаются два мотора, которые в сумме выдают порядка 300 лошадиных сил. Благодаря такой силовой установке яхту можно разогнать до 80 километров в час, а дальность поездки на одном баке достигает 240 километров.

Разумеется, стоит такое транспортное средство совсем недешево — стартовая цена Iguana X100 начинается с отметки в 220 000 евро, что равняется 15 706 977 рублей по текущему курсу. Для сравнения: первый кроссовер Lamborghini — Urus — стоит на российском рынке от 15 200 000 рублей.