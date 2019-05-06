В Амстердаме запретят машины с ДВС

Издания The Guardian пишет, что таким образом власти столицы Нидерландов хотят сократить уровень вредных выбросов, так как они влияют на среднюю продолжительность жизни горожан. Согласно плану Clean Air Action, сначала в город запретят въезд дизельным машинам, выпущенным до 2005 года, а с 2022 года центр города закроют для автобусов с ДВС. К 2025 году запрет будет распространяться на прогулочные суда и скутеры.

Новые требования, уверены власти Амстердама, заставят жителей пересаживаться на электрические и водородные автомобили. Ожидается, что вырастет и рынок подержанных машин с нулевыми выбросами. Кроме того, администрации придется построить от 16 до 23 тысяч зарядных станций. Сейчас в городе их насчитывается всего три тысячи.