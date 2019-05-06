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12:48

В Амстердаме запретят машины с ДВС

К 2030 году бензиновым и дизельным автомобилям въезд в город будет закрыт

© Фото: pixabay.com
Власти Амстердама разработали план мероприятий, согласно которому к 2030 году в город запретят въезд автомобилям и мотоциклам с двигателями внутреннего сгорания. Поэтапное введение новых правил начнется со следующего года, когда дизельным машинам старше 15 лет нельзя будет заезжать в пределы кольцевой автомагистрали A10.
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Издания The Guardian пишет, что таким образом власти столицы Нидерландов хотят сократить уровень вредных выбросов, так как они влияют на среднюю продолжительность жизни горожан. Согласно плану Clean Air Action, сначала в город запретят въезд дизельным машинам, выпущенным до 2005 года, а с 2022 года центр города закроют для автобусов с ДВС. К 2025 году запрет будет распространяться на прогулочные суда и скутеры.

Новые требования, уверены власти Амстердама, заставят жителей пересаживаться на электрические и водородные автомобили. Ожидается, что вырастет и рынок подержанных машин с нулевыми выбросами. Кроме того, администрации придется построить от 16 до 23 тысяч зарядных станций. Сейчас в городе их насчитывается всего три тысячи.

Осенью прошлого года суд в немецком Гельзенкирхене разрешил администрациям Эссена и Гельзенкирхена ограничивать движение дизельных автомобилей в отдельных частях города. При этом впервые автомобилям запретили выезжать на скоростные автомагистрали, проходящие через индустриальный регион страны.

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