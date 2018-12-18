Ford построил конуру с системой активного шумоподавления

Построенный прототип конуры станет первым объектом из серии Ford initiatives. В рамках проекта инженеры попытаются внедрить собственные ноу-хау, изначально разработанные для автомобилей, в повседневную жизнь.

Ранее Ford запатентовал ремни безопасности с подогревом. В компании предложили разместить в тканой части ремня нагревательные элементы, а питание на них подавать через фиксатор.