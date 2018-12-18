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11:38

Ford построил конуру с системой активного шумоподавления

В компании предлагают использовать ее для защиты собак от праздничного шума

В преддверии рождественских каникул компания Ford представила прототип собачьей конуры, оснащенной активной системой шумоподавления. По словам компании, 45 процентов собак пугаются взрывов петард и фейерверков, а такое убежище сможет защитить чувствительные уши животных от громких звуков.

Основой для высокотехнологичной конуры стала прессованная кора пробкового дерева, так как она обладает звукоизоляционными свойствами. По аналогии с системой шумоподавления в автомобилях, внутри конуры находятся микрофоны, улавливающие звуки, а также аудиосистема, пускающая звуковую волну той же амплитуды в противофазе.

Построенный прототип конуры станет первым объектом из серии Ford initiatives. В рамках проекта инженеры попытаются внедрить собственные ноу-хау, изначально разработанные для автомобилей, в повседневную жизнь.

Ранее Ford запатентовал ремни безопасности с подогревом. В компании предложили разместить в тканой части ремня нагревательные элементы, а питание на них подавать через фиксатор.

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