Ford запатентовал ремни с подогревом

Ранее Ford описал цилиндрический пассажирский отсек для беспилотников, который может поворачиваться относительно базы автомобиля. Отсек состоит из куполообразной крыши и боковых стен-сегментов. Их можно сдвигать для доступа внутрь машины, а также откидываться вниз. В патентной заявке также упоминается выдвижной стол, оснащенный подушкой безопасности, и складные кресла, установленные на подвижном пьедестале.