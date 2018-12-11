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11:49

Ford запатентовал ремни с подогревом

Компания предложила установить в тканую часть ремня безопасности нагревательные элементы

Компания Ford запатентовала дизайн и конструкцию ремней безопасности с подогревом. Соответствующую заявку американский производитель подал в Бюро по патентам и товарным знакам США.

В 31-страничном документе описан принцип работы электрического подогрева, интегрированного в тканую часть ремня безопасности. Конструкция представляет собой фиксатор, подключенный к источнику питания, цепь в котором замыкается при помощи язычка ремня. Обогрев осуществляется за счет нагревательных элементов, расположенных между слоями тканого материала. Компания предусмотрела несколько вариантов дизайна фиксатора и самого ремня.

Ранее Ford описал цилиндрический пассажирский отсек для беспилотников, который может поворачиваться относительно базы автомобиля. Отсек состоит из куполообразной крыши и боковых стен-сегментов. Их можно сдвигать для доступа внутрь машины, а также откидываться вниз. В патентной заявке также упоминается выдвижной стол, оснащенный подушкой безопасности, и складные кресла, установленные на подвижном пьедестале.

В прошлом году Ford запатентовал сложную систему подсветки эмблемы для Lincoln. В логотип компания предложила встроить множество разноцветных светодиодов, чтобы использовать их как индикатор дистанционного запуска двигателя или в качестве дополнения к дневным ходовым огням.

Источник: U.S. Patent and Trademark Office
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