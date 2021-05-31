Стало известно, на автомобилях каких марок ездят самые агрессивные водители в России

Пятьдесят три процента участников заявили, что самые напористые водители встречаются за рулем BMW. Для сравнения, те, кто ездит на Audi и Mercedes-Benz, суммарно набрали в девять раз меньше голосов. Еще шесть процентов участников высказались против автомобилистов на Hyundai и Kia, четыре процента — против Toyota. Причем в случае с японской маркой, речь идет в основном о владельцах седанов Camry и внедорожников Land Cruiser.

Также участникам задали вопрос о самых аккуратных водителях. В лидерах оказались те, кто водит шведские автомобили Volvo, а также модели французских марок. В числе законопослушных автомобилистов упоминались владельцы Audi и Mercedes-Benz.