Стало известно, на автомобилях каких марок ездят самые агрессивные водители в России

На долю немецких машин пришлось 46 процентов ответов. Еще 26 процентов голосов достались российской марке Lada, а на третей строчке оказались любители японских автомобилей — негативное мнение об их поведении за рулем высказал каждый десятый опрошенный.
Пятьдесят три процента участников заявили, что самые напористые водители встречаются за рулем BMW. Для сравнения, те, кто ездит на Audi и Mercedes-Benz, суммарно набрали в девять раз меньше голосов. Еще шесть процентов участников высказались против автомобилистов на Hyundai и Kia, четыре процента — против Toyota. Причем в случае с японской маркой, речь идет в основном о владельцах седанов Camry и внедорожников Land Cruiser.
Также участникам задали вопрос о самых аккуратных водителях. В лидерах оказались те, кто водит шведские автомобили Volvo, а также модели французских марок. В числе законопослушных автомобилистов упоминались владельцы Audi и Mercedes-Benz.
В России вычислили, когда каршеринг выгоднее своего автомобиля
Ранее «Яндекс» изучил особенности поездок на каршеринге «Драйв» в Москве и сравнил их с вождением личного автомобиля. Специалисты сделали вывод, что за рулем каршеринговой и обычной машины люди ведут себя более-менее одинаково.