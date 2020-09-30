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В России вычислили, когда каршеринг выгоднее своего автомобиля

В исследовании приводится средняя стоимость владения дорогими и дешёвыми автомобилями

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Лиза Будрина
Аналитики «Яндекса» подсчитали, сколько денег ежемесячно тратят россияне на личные автомобили и при каких условиях ездить на каршеринге и такси выгоднее. Например, владеть недорогой машиной дешевле, чем пользоваться городскими сервисами, но с более дорогими моделями ситуация не так однозначна.

В исследовании приводятся следующие расходы на личный автомобиль: амортизация (снижение стоимости автомобиля), траты на топливо, страховку (включая каско), техобслуживание, мойку, сезонную смену шин и транспортный налог. При этом ни штрафы, ни расходы на ремонт и парковку, ни проценты по кредиту аналитики включать в расходы не стали.

Самая внушительная часть расходов — это амортизация, на которую в среднем приходится больше половины общей суммы затрат. На втором месте — каско (около 22 процентов), а замыкает тройку топливо (13 процентов). На техобслуживание, ОСАГО, мойку, налог и шины приходится менее пяти процентов.

Амортизация напрямую зависит от стоимости автомобиля. Например, для Mercedes-Benz G-Class AMG она составляет 272 тысячи в месяц при общих затратах в 357 тысяч. Однако чем дороже модель, тем меньше её владелец тратит на техобслуживание, ОСАГО и особенно на топливо. Для сравнения, топливо для премиальных машин в среднем стоит 5,8 тысячи рублей, то есть около четырёх процентов от общих ежемесячных затрат. Бюджетные автомобили приходится заправлять на 5,4 тысячи рублей больше трети от суммы расходов.

Структура расходов на дешёвые и дорогие автомобили

Яндекс

«Яндекс» сравнивает затраты на личный автомобиль, такси и каршеринг. По данным компании, в Москве выгоднее владеть машиной стоимостью до миллиона рублей, чем заказывать такси или пользоваться каршерингом. Если личный автомобиль стоит от 2 до 3 миллионов рублей, то каршеринг становится невыгодным, зато передвигаться на такси эконом-класса будет все ещё дешевле. Но вызывая такси класса «Комфорт» и выше уже не сэкономишь.

Расходы на каршеринг в столице сравнимы с расходами на владение моделями стоимостью от 1,5-2 миллионов рублей, например, Toyota Corolla (31 тысяча рублей в месяц), Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq (средняя стоимость затрат в месяц около 35 тысяч рублей). При этом ездить на перечисленных моделях дешевле, чем вызывать такси «Эконом». Затраты на поездки «Комфортом» сопоставимы с тратами на автомобили стоимостью 3–4 миллиона рублей (Lexus RX, Audi Q5, BMW 5-Series и другие). В других городах России ситуация схожая.

Привлекательность каршеринга и такси напрямую зависит от продолжительности поездок — чем они длиннее, тем выгоднее использовать эти сервисы вместо личного автомобиля.

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Москва: затраты на личный автомобиль (годовой пробег 17,5 тысяч километров) по сравнению с такси и каршерингом

Фото: Яндекс

За первые три года владения цена автомобиля падает больше, чем на треть, а за пять лет — примерно вдвое. Самое сильное снижение происходит в первый год, в среднем на 18 %. Дорогие машины теряют в цене быстрее, чем модели массового сегмента. В топ-5 самых разорительных автомобилей для владельцев входят, помимо AMG G-Class, Mercedes-Benz Maybach S-Class, Range Rover, BMW X7 и Porsche Cayenne. Дешевле всего иметь в гараже Lada Granta, Datsun on-DO, Lada 4x4, Lada Niva, Renault Logan или Lada Vesta.

В общем списке выделяются три модели, расходы на которые отличаются от прочих: это ВАЗ 2121, 2131 и Chevrolet Niva. По данным «Яндекса», их владельцы теряют на топливе больше, чем на амортизации.

Источник: Яндекс