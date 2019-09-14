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10:00

Bugatti сосредоточится на других вещах вместо скорости

У гиперкара Chiron должны появиться две новые версии

Bugatti Chiron Super Sport 300+ стал самым быстрым в мире серийным автомобилем, но это ещё не значит, что он достиг предела совершенства: теперь марка обратит внимание на другие качества.

В интервью изданию Roadshow глава Bugatti Штефан Винкельманн рассказал, что компания готовит две новых версии гиперкара Chiron. По его словам, модификация Super Sport 300+ убедительно доказала всему миру, что «Бугатти» быстрее любого другого серийного автомобиля с точки зрения максимальной скорости, однако для гиперкара не менее важны и другие характеристики. Марка дала понять, что с рекордами на скорость отныне покончено, однако «Широн» может продемонстрировать и другие достижения для этого будут разработаны две новых версии гиперкара.

Винкельманн посетовал на то, что в Bugatti слишком увлеклись погоней за максимальной скоростью. Пришло время немного сместить акценты, поэтому одна из будущих модификаций Chiron будет ориентирована на достижение максимально возможной удельной мощности, а вторая на отточенную управляемость. По словам главы марки, гиперкар будет выпускаться до середины 2020-х годов, несмотря на то, что его тираж ограничен 500 экземплярами, так что у инженеров ещё есть время реализовать весь потенциал, заложенный в платформу «Широна» при разработке модели.