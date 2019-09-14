Bugatti сосредоточится на других вещах вместо скорости

В интервью изданию Roadshow глава Bugatti Штефан Винкельманн рассказал, что компания готовит две новых версии гиперкара Chiron. По его словам, модификация Super Sport 300+ убедительно доказала всему миру, что «Бугатти» быстрее любого другого серийного автомобиля с точки зрения максимальной скорости, однако для гиперкара не менее важны и другие характеристики. Марка дала понять, что с рекордами на скорость отныне покончено, однако «Широн» может продемонстрировать и другие достижения — для этого будут разработаны две новых версии гиперкара.
Винкельманн посетовал на то, что в Bugatti слишком увлеклись погоней за максимальной скоростью. Пришло время немного сместить акценты, поэтому одна из будущих модификаций Chiron будет ориентирована на достижение максимально возможной удельной мощности, а вторая — на отточенную управляемость. По словам главы марки, гиперкар будет выпускаться до середины 2020-х годов, несмотря на то, что его тираж ограничен 500 экземплярами, так что у инженеров ещё есть время реализовать весь потенциал, заложенный в платформу «Широна» при разработке модели.