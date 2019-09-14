Bugatti сосредоточится на других вещах вместо скорости

Винкельманн посетовал на то, что в Bugatti слишком увлеклись погоней за максимальной скоростью. Пришло время немного сместить акценты, поэтому одна из будущих модификаций Chiron будет ориентирована на достижение максимально возможной удельной мощности, а вторая — на отточенную управляемость. По словам главы марки, гиперкар будет выпускаться до середины 2020-х годов, несмотря на то, что его тираж ограничен 500 экземплярами, так что у инженеров ещё есть время реализовать весь потенциал, заложенный в платформу «Широна» при разработке модели.