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11:19

Bugatti больше не будет ставить рекорды скорости

Покорив барьер в 300 миль в час, Bugatti уйдёт из «гонки вооружений» непобеждённой

© Bugatti
Президент компании Bugatti Стефан Винкельманн объявил, что французский производитель больше не будет ставить рекорды скорости. «Мы несколько раз продемонстрировали, что делаем самые быстрые машины в мире, и покорение отметки в 300 миль в час стало нашим последним рекордом в этой области», — сказал Винкельманн.

Руководитель Bugatti подчеркнул, что целью компании было покорение отметки в 300 миль в час (483 километра в час) на серийном автомобиле для дорог общего пользования. Рекорд был побит второго августа и по словам Винкельманна это «невероятное достижение, которое навсегда войдёт в историю».

Рекордный Chiron лишь условно является серийным. Автомобиль доработали вместе с Dallara: ему на 25 сантиметров удлинили кузов, занизили подвеску и на 100 сил увеличили отдачу двигателя. Предположительно такой будет модификация Super Sport, которая пока даже не анонсирована.

Президент Bugatti дал понять, что величие гипер-спортивных машин определяется не только динамическими характеристиками. «Мировой рекорд показывает, что Bugatti по-прежнему производит самые быстрые автомобили в мире. Однако наши гиперкары способны на большее: они сочетают абсолютную эксклюзивность, роскошь и непревзойдённую красоту. Нынешний рекорд скорости — последний для нас, в будущем мы сконцентрируемся на других областях», — подытожил Винкельманн.

Фирма Bugatti вступила в «гонку вооружений» в июле 2010 года, когда Veyron Super Sport разогнался до скорости в 430,9 километра в час на высокоскоростном овале Volkswagen «Эра-Лессин». Через несколько лет на том же полигоне в Германии на Veyron Grand Sport Vitesse был установлен рекорд для серийных автомобилей с открытым верхом — 408,8 километров в час.