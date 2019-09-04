Bugatti больше не будет ставить рекорды скорости

Фирма Bugatti вступила в «гонку вооружений» в июле 2010 года, когда Veyron Super Sport разогнался до скорости в 430,9 километра в час на высокоскоростном овале Volkswagen «Эра-Лессин». Через несколько лет на том же полигоне в Германии на Veyron Grand Sport Vitesse был установлен рекорд для серийных автомобилей с открытым верхом — 408,8 километров в час.