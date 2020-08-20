В России снова отозвали Mercedes-Benz V-Class и X-Class

Причиной отзыва минивэна V-Class с VIN-номером WDF44781513674448 стали стойки от других моделей, ошибочно установленные в подголовники задних сидений. Из-за них пассажиры могут получить травмы при аварии. На автомобиле бесплатно заменят задние подголовники.

Пикап X-Class (VIN – WDF4702311G015164) отправляют в сервис из-за производственной ошибки, вследствие которой не была активирована система очистки выхлопных газов SCR (Selective Catalytic Reduction). Из-за этого могут быть превышены предельно допустимые значения отработавших газов, при этом контрольная лампочка неисправности двигателя не загорится. На минивэне активируют насосный модуль системы SCR.