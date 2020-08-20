В России снова отозвали Mercedes-Benz V-Class и X-Class

Причиной отзыва минивэна V-Class с VIN-номером WDF44781513674448 стали стойки от других моделей, ошибочно установленные в подголовники задних сидений. Из-за них пассажиры могут получить травмы при аварии. На автомобиле бесплатно заменят задние подголовники.
Пикап X-Class (VIN – WDF4702311G015164) отправляют в сервис из-за производственной ошибки, вследствие которой не была активирована система очистки выхлопных газов SCR (Selective Catalytic Reduction). Из-за этого могут быть превышены предельно допустимые значения отработавших газов, при этом контрольная лампочка неисправности двигателя не загорится. На минивэне активируют насосный модуль системы SCR.
Акция стала уже десятой за последние девять дней и дополнила масштабный отзыв российских Mercedes-Benz, который затронул более четырех тысяч автомобилей. Из-за различных дефектов компания отозвала V-Class, Vito, X-Class, C-Class, E-Class, GLC, AMG GT, EQC и G-Class.