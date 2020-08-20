13:28

В России снова отозвали Mercedes-Benz V-Class и X-Class

Масштабную акцию дополнили двумя автомобилями

Mercedes-Benz V-Class
Мария Евдокимова
В России объявили новый отзыв автомобилей Mercedes-Benz. На этот раз в ремонт отправили один минивэн V-Class и один пикап X-Class, проданные в ноябре 2019 года и в апреле 2018 года соответственно.

Причиной отзыва минивэна V-Class с VIN-номером WDF44781513674448 стали стойки от других моделей, ошибочно установленные в подголовники задних сидений. Из-за них пассажиры могут получить травмы при аварии. На автомобиле бесплатно заменят задние подголовники.

Пикап X-Class (VIN WDF4702311G015164) отправляют в сервис из-за производственной ошибки, вследствие которой не была активирована система очистки выхлопных газов SCR (Selective Catalytic Reduction). Из-за этого могут быть превышены предельно допустимые значения отработавших газов, при этом контрольная лампочка неисправности двигателя не загорится. На минивэне активируют насосный модуль системы SCR.

Акция стала уже десятой за последние девять дней и дополнила масштабный отзыв российских Mercedes-Benz, который затронул более четырех тысяч автомобилей. Из-за различных дефектов компания отозвала V-Class, Vito, X-Class, C-Class, E-Class, GLC, AMG GT, EQC и G-Class.

Источник: Росстандарт