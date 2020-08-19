Российские Mercedes-Benz отозвали девятый раз за неделю

Причиной очередной акции стало руководство по эксплуатации, которое содержит неверную информацию о максимальной нагрузке на крышу X-Class. Слишком тяжелый груз может нарушить работу системы стабилизации. В случае аварии груз может сдвинуться и сломать кунг, а также упасть с крыши и травмировать людей, находящихся рядом с машиной.
В сервисных центрах Mercedes-Benz владельцам отозванных пикапов выдадут инструкцию с корректным значением максимального веса для кунга. Список VIN-номеров автомобилей, которых касается акция, опубликован на официальном сайте Росстандарта.
За последние восемь дней штутгартская марка уже девятый раз отправляет в ремонт автомобили, и второй раз – X-Class. Предыдущий отзыв пикапов был связан с функцией для стабилизации прицепа, которую по ошибке не установили на девять экземпляров X-Class, реализованных с апреля по сентябрь 2018 года.
Из-за различных производственных дефектов компания отозвала в сервисные центры более 1,3 тысячи минивэнов V-Class и Vito, реализованных с 2014 по 2019 год. В числе причин массового отзыва значатся травмоопасные подголовники, пожароопасные аккумуляторы и различные проблемы с электроникой.
Кроме этого, акции коснулись 333 проданных в 2020 году автомобилей C-Class (тип 205), E-Class (тип 213), GLC (тип 253), AMG GT (тип 290), EQC (тип 293), а также 1644 внедорожников G-Class, на которых обнаружили проблему с системой полного привода.