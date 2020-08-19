Российские Mercedes-Benz отозвали девятый раз за неделю

Причиной очередной акции стало руководство по эксплуатации, которое содержит неверную информацию о максимальной нагрузке на крышу X-Class. Слишком тяжелый груз может нарушить работу системы стабилизации. В случае аварии груз может сдвинуться и сломать кунг, а также упасть с крыши и травмировать людей, находящихся рядом с машиной.

В сервисных центрах Mercedes-Benz владельцам отозванных пикапов выдадут инструкцию с корректным значением максимального веса для кунга. Список VIN-номеров автомобилей, которых касается акция, опубликован на официальном сайте Росстандарта.