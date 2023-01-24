Alpina выпустила хардкорную 634-сильную BMW 5 серии

С 1983 года Alpina числится как самостоятельный производитель, что дает ей право выпускать автомобили под собственной маркой. До конца 2025-го так оно и останется. А затем права на бренд перейдут BMW AG. На американском сайте BMW «Альпины» уже соседствуют с другими модификациями моделей.

О продаже компании было объявлено весной прошлого года. И причинами такого решения стали высокие риски для мелких производителей, вызванные зарегулированностью отрасли, возрастающими требованиями к качеству софта и ассистирующей электроники.