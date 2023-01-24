Alpina выпустила хардкорную 634-сильную BMW 5 серии

Alpina выпустила хардкорную 634-сильную BMW 5 серииСедан и универсал B5 GT станут последней итерацией нынешней «пятерки»
Компания Alpina представила седан и универсал B5 GT. Оба построены на базе BMW M550i и оснащены «битурбовосьмёркой» 4.4, развивающей 634 лошадиные силы и 850 Нм крутящего момента. В стандартное оснащение модели входит автоматическая коробка передач с режимом Alpina Switch-Tronic, адаптивная подвеска, ездовой профиль Comfort+ и спортивная выпускная магистраль из нержавеющей стали. Седан Alpina B5 GT стоит от 145 500 евро, универсал — от 148 500 евро.
С 1983 года Alpina числится как самостоятельный производитель, что дает ей право выпускать автомобили под собственной маркой. До конца 2025-го так оно и останется. А затем права на бренд перейдут BMW AG. На американском сайте BMW «Альпины» уже соседствуют с другими модификациями моделей.
О продаже компании было объявлено весной прошлого года. И причинами такого решения стали высокие риски для мелких производителей, вызванные зарегулированностью отрасли, возрастающими требованиями к качеству софта и ассистирующей электроники.
Alpina
Между тем у Alpina еще есть силы радовать поклонников. Очередной проект — трибьют нынешней BMW 5 серии под названием B5 GT. Модель выйдет ограниченным тиражом в 250 экземпляров и будет предлагаться в кузовах седан и универсал.
Двигатель у них общий — «битурбовосьмёрка» 4.4, раскочегаренная в Бухлоэ до 634 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. На предшественнике B5 S этот мотор выдавал 621 силу и 800 Нм, а на исходном BMW M550i xDrive — 530 сил и 750 Нм.
Фото: Alpina
Оба варианта кузова идут с восьмиступенчатым автоматом ZF, оснащенным переключением режимов Alpina Switch-Tronic, а также полным приводом. Седан B5 GT разгоняется до «сотни» за 3,4 секунды, универсал — за 3,6. «Максималка» — 330 и 322 километра в час соответственно.
В стандартное оснащение квазиэмок включены канарды на переднем бампере, алюминиевые подрулевые лепестки, спортивная выпускная система с покрытыми нитридом титана патрубками и адаптивная подвеска. Салон «в базе» отделан «наппой». Фирменная кожа Lavalina — опция за 15 тысяч евро (1,1 млн рублей).
В Германии седан Alpina B5 GT Sedan стоит от 145 500 евро, или 10,9 миллиона рублей; B5 GT Touring обойдется в 148 500 евро, что соответствует 11 миллионам рублей. Фишка в том, что у BMW нет M-универсала, и Alpina фактически его заменяет.