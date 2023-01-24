Тюнинг-кары Alpina старой и новой школы, о которых стоит мечтать

Они вам не «бумеры»: лучшие BMW для избранныхТюнинг-кары Alpina старой и новой школы, о которых стоит мечтать
Иногда тюнинг — это больно и бессмысленно, дисгармонично и уродливо. Можете смеяться над старым занудой, но я искренне не понимаю, для чего нужны обвесы с никому не известными аэродинамическими свойствами, пагубная для здоровья мотора прошивка ЭБУ и прочие сомнительные решения. Слово tuning переводится с английского как «настройка». Улучши, но не навреди. Примером тюнинга в лучшем смысле этого понятия является продукция Alpina, одного из ведущих специалистов по апгрейдам BMW со статусом автопроизводителя.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Alpina 3,0 CSL
В 1971 году BMW взбудоражила петролхедов омологационным 3,0 CSL (E9) для кузовного первенства ETCC (European Touring Car Championship). Мир знает его как один из своих самых харизматичных и красивых автомобилей немецкой марки. Но все ли помнят, какую роль в его создании сыграла «Альпина»? Купе представляет собой 3,0 CS на стероидах. Оно мощнее (180) и на 215 кг легче. В общем, отличный рекламный стенд для тюнеров! Вторую и легендарную третью версию 3,0 CSL, которая получила прозвище «Бэтмобиль» разработали при участии переметнувшегося в стан BMW экс-автоспортивного директора Ford Йохена Неерпаша. Но вернемся к ателье. Как напоминает alpina-archive.com, оно построило собственный комплексно улучшенный вариант.
Фото: Alpina