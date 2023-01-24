Тюнинг-кары Alpina старой и новой школы, о которых стоит мечтать

Alpina 3,0 CSL

В 1971 году BMW взбудоражила петролхедов омологационным 3,0 CSL (E9) для кузовного первенства ETCC (European Touring Car Championship). Мир знает его как один из своих самых харизматичных и красивых автомобилей немецкой марки. Но все ли помнят, какую роль в его создании сыграла «Альпина»? Купе представляет собой 3,0 CS на стероидах. Оно мощнее (180) и на 215 кг легче. В общем, отличный рекламный стенд для тюнеров! Вторую и легендарную третью версию 3,0 CSL, которая получила прозвище «Бэтмобиль» разработали при участии переметнувшегося в стан BMW экс-автоспортивного директора Ford Йохена Неерпаша. Но вернемся к ателье. Как напоминает alpina-archive.com, оно построило собственный комплексно улучшенный вариант.