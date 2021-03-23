На продажу выставили экстремальный Jeep с шестью 40-дюймовыми колесами

Вероятно, базой для Apocalypse Hellfire стал пикап Gladiator, однако в описании на сайте продавца модель не уточняется. Кроме третьей оси и шести колес с 40-дюймовыми покрышками, автомобиль получил значительно переработанный экстерьер с новыми панелями и стальными бамперами. Также имеются две светодиодные «люстры» – между фарами и над лобовым стеклом, заключенным в кастомную рамку.

Среди других новшеств числятся две мощные лебедки: передняя рассчитана на тяговое усилие 4309 килограммов, а задняя – 5443 килограммов. Jeep оборудовали выдвижными подножками с электроприводом и съемными дверями. В салоне, обшитом натуральной кожей, имеются навигатор, премиальная аудиосистема и кнопка запуска двигателя. Также в оснащение вошла камера заднего вида.