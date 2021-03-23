На продажу выставили экстремальный Jeep с шестью 40-дюймовыми колесами

Вероятно, базой для Apocalypse Hellfire стал пикап Gladiator, однако в описании на сайте продавца модель не уточняется. Кроме третьей оси и шести колес с 40-дюймовыми покрышками, автомобиль получил значительно переработанный экстерьер с новыми панелями и стальными бамперами. Также имеются две светодиодные «люстры» – между фарами и над лобовым стеклом, заключенным в кастомную рамку.
Среди других новшеств числятся две мощные лебедки: передняя рассчитана на тяговое усилие 4309 килограммов, а задняя – 5443 килограммов. Jeep оборудовали выдвижными подножками с электроприводом и съемными дверями. В салоне, обшитом натуральной кожей, имеются навигатор, премиальная аудиосистема и кнопка запуска двигателя. Также в оснащение вошла камера заднего вида.
Фото: South Florida Jeeps
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В движение брутальный Jeep приводит 6,2-литровый мотор Hellcat V8, развивающий 750 лошадиных сил и работающий в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. В зависимости от выбранного режима тяга может подаваться на четыре или все шесть колес внедорожника.
В прошлом году тюнинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Mammoth на базе Ram 1500 TRX. В ходе перевоплощения автомобиль обзавелся семилитровым двигателем мощностью около 1200 сил, построенным на основе «родного» 712-сильного V8. Тираж ограничили тремя экземплярами, каждый из которых стоит более 500 000 долларов (более 37 миллионов рублей).