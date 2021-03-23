23 марта, 11:10

На продажу выставили экстремальный Jeep с шестью 40-дюймовыми колесами

Переделанный Jeep оценили 199 900 долларов (15 миллионов рублей)

Apocalypse Hellfire © South Florida Jeeps
Мария Евдокимова
Американская компания Apocalypse Manufacturing, специализирующаяся на переделке внедорожников, представила экстремальный Jeep под названием Apocalypse Hellfire. За шестиколесный автомобиль с 750-сильным мотором и съемными дверями просят 199 900 долларов или 15 миллионов рублей по текущему курсу.

Вероятно, базой для Apocalypse Hellfire стал пикап Gladiator, однако в описании на сайте продавца модель не уточняется. Кроме третьей оси и шести колес с 40-дюймовыми покрышками, автомобиль получил значительно переработанный экстерьер с новыми панелями и стальными бамперами. Также имеются две светодиодные «люстры» – между фарами и над лобовым стеклом, заключенным в кастомную рамку.

Среди других новшеств числятся две мощные лебедки: передняя рассчитана на тяговое усилие 4309 килограммов, а задняя – 5443 килограммов. Jeep оборудовали выдвижными подножками с электроприводом и съемными дверями. В салоне, обшитом натуральной кожей, имеются навигатор, премиальная аудиосистема и кнопка запуска двигателя. Также в оснащение вошла камера заднего вида.

Reload
1 / 6

Apocalypse Hellfire

Фото: South Florida Jeeps

Shelby представила суперпикап F-250 с 37-дюймовыми колёсами

В движение брутальный Jeep приводит 6,2-литровый мотор Hellcat V8, развивающий 750 лошадиных сил и работающий в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. В зависимости от выбранного режима тяга может подаваться на четыре или все шесть колес внедорожника.

В прошлом году тюнинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Mammoth на базе Ram 1500 TRX. В ходе перевоплощения автомобиль обзавелся семилитровым двигателем мощностью около 1200 сил, построенным на основе «родного» 712-сильного V8. Тираж ограничили тремя экземплярами, каждый из которых стоит более 500 000 долларов (более 37 миллионов рублей).

Источник: Carscoops, South Florida Jeeps