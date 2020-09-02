Новый Ram 1500 TRX превратили в шестиколёсного 1200-сильного «мамонта»

Таким образом, Mammoth стал самым мощным пикапом из когда-либо созданных Hennessey Performance. По сложившейся традиции тюнеры модернизировали ходовую часть, превратив Ram 1500 в шестиколёсный грузовик, наподобие Hennessey VelociRaptor (Ford F-150) и Goliath (Chevrolet Silverado). Доработки затронули и подвеску, что позволило повысить и без того немалые внедорожные возможности пикапа.

Вместе с тем Mammoth обзавёлся графическим изображением мамонта на водительской двери, и, как обещают в Hennessey, получил особый дизайн салона. Однако фотографии интерьера тюнеры пока не опубликовали.