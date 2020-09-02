Новый Ram 1500 TRX превратили в шестиколёсного 1200-сильного «мамонта»

Таким образом, Mammoth стал самым мощным пикапом из когда-либо созданных Hennessey Performance. По сложившейся традиции тюнеры модернизировали ходовую часть, превратив Ram 1500 в шестиколёсный грузовик, наподобие Hennessey VelociRaptor (Ford F-150) и Goliath (Chevrolet Silverado). Доработки затронули и подвеску, что позволило повысить и без того немалые внедорожные возможности пикапа.
Вместе с тем Mammoth обзавёлся графическим изображением мамонта на водительской двери, и, как обещают в Hennessey, получил особый дизайн салона. Однако фотографии интерьера тюнеры пока не опубликовали.
Hennessey Mammoth уже доступен для заказа. Всего будет выпущено три экземпляра, каждый из которых будет стоить более 500 тысяч долларов (свыше 37 миллиона рублей).
Ram 1500 TRX дебютировал в середине августа. Стандартно он оснащается двигателем HEMI V8 6.2 с приводным нагнетателем, развивающий 712 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. Цены на модель начинаются от 70 095 долларов (5,1 миллиона рублей), а дебютная спецверсия 1500 TRX Launch Edition, выпущенная в количестве 702 экземпляров, оценивается в 90 265 долларов (6,6 миллиона рублей).