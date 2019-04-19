Гаджеты Apple не дадут угнать автомобиль

На странице, посвященной зарядке Apple Pencil второго поколения от iPad Pro, появилась сноска о возможных сбоях в работе систем бесключевого доступа. Apple объясняет, что наложение сигналов может помешать открыть автомобиль с помощью электронного ключа. Чтобы решить проблему, нужно убрать ключ от планшета или снять Apple Pencil с зарядки.

Издание Gizmodo указывает, что о проблемах с беспроводными зарядными устройствами и брелоками для автомобилей известно давно. Wireless Power Consortium, который курирует стандарт беспроводной зарядки Qi, даже выпустил ряд рекомендаций по использованию сертифицированных зарядок в автомобилях. В документе указано, что помехи могут возникнуть при разблокировке дверей, их открытии или запуске двигателя. Производителям устройств рекомендуется указывать, что они могут мешать работе электронного ключа, а также учитывать это при установке зарядки.