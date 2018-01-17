Компания BMW решила брать за Apple CarPlay ежегодную плату

Компания BMW намерена со следующего года превратить систему CarPlay, позволяющую интегрировать смартфон Apple в мультимедийную систему автомобиля, в сервис по подписке. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на менеджера по технологическим продуктам марки Дона Смита.

Сейчас Apple CarPlay — это опция, за которую нужно заплатить 300 долларов (в России такая опция, например, для BMW 5 серии обойдется в 25,6 тысячи рублей). Она доступна только для автомобилей, оснащенных встроенной навигационной системой. С 2019 года для доступа к системе владельцы обязаны будут платить 80 долларов в год. По словам Смита, это позволит пользователям свободно переходить с iOS на Andoroid-устройства.

Также в будущих обновлениях на машинах марки появятся голосовые помощники Google Assistant и Amazon Alexa.

С вариантами всевозможных подписок экспериментируют и другие производители. Североамериканское подразделение Porsche предложило подписаться на сервис, с помощью которого можно пользоваться разными моделями марки в течение месяца.

А компания Volvo одновременно с презентацией кроссовера XC40 представила сервис Care by Volvo — эволюционное развитие каршеринга и лизинга. Он предлагает не покупать машину, а вносить за нее ежемесячные платежи, покрывающие не только стоимость автомобиля, но также страховку и налоги.