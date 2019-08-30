Представлен электромобиль с запасом хода 1600 километров

Приводить новинку в движение будут три мотор-колеса мощностью 68 лошадиных сил каждое. В зависимости от исполнения тяговая батарея под сиденьями может быть емкостью от 40 до 100 киловатт-часов. По оценкам инженеров Aptera, самая энергоэффективная версия сможет потреблять менее 100 ватт-часов на 1,6 километра пробега.

Малое энергопотребление при наличии батареи емкостью как у Tesla Model S Long Range (100 киловатт-часов) позволит электрокару быстро подзаряжаться даже от слабых источников тока. Обычная американская 110-вольтовая розетка позволит пополнить запас хода на 160 километров за восемь часов, а 50-киловаттная станция обеспечит заряд батареи, эквивалентный 320 километрам, пути за полчаса.