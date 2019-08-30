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9:39

Представлен электромобиль с запасом хода 1600 километров

Aptera показала электрокар с рекордным пробегом на одной зарядке

© Aptera
Американская компания Aptera показала прототип электромобиля с запасом хода 1600 километров. Энергоэффективности добивались, снижая массу и оттачивая аэродинамику: к производству готов трехколесный двухместный каплевидный электрокар массой 800 килограммов.

Об машинах Aptera стало известно в 2007 году. Проект по созданию сверхэкономичного автомобиля с расходом топлива в один литр на сто километров оказался коммерчески не состоятелен, и в 2011 году фирма обанкротилась.

Один из первых прототипов Aptera

Спустя почти десять лет компания Aptera возродилась и у нового проекта другая задача — выпуск электромобиля с запасом хода 1600 километров. Концептуально электрифицированное трехколесное транспортное средство идентично ходовому прототипу 2010 года с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,11. Для сравнения у самого эффективного серийного седана Mercedes-Benz A-Класса этот показатель равен 0,22, у мелкосерийного гибрида Volkswagen XL1 — 0,189.

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Aptera

Приводить новинку в движение будут три мотор-колеса мощностью 68 лошадиных сил каждое. В зависимости от исполнения тяговая батарея под сиденьями может быть емкостью от 40 до 100 киловатт-часов. По оценкам инженеров Aptera, самая энергоэффективная версия сможет потреблять менее 100 ватт-часов на 1,6 километра пробега.

Малое энергопотребление при наличии батареи емкостью как у Tesla Model S Long Range (100 киловатт-часов) позволит электрокару быстро подзаряжаться даже от слабых источников тока. Обычная американская 110-вольтовая розетка позволит пополнить запас хода на 160 километров за восемь часов, а 50-киловаттная станция обеспечит заряд батареи, эквивалентный 320 километрам, пути за полчаса.

Для развития проекта коллективу Aptera требуется около 2,5 миллиона долларов. Компания рассчитывает собрать деньги с помощью краудфандинга: ожидается, что инвестировать в необычный электромобиль будут как новые инвесторы, так и прежние потенциальные клиенты. Если проблемы с финансированием удастся решить, то первые три тестовых электрокара увидят свет до конца года.

Источник: greencarreports.com