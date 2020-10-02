Гиперкар Arcanum из Болгарии получит салон в стиле «Аватара»

Силовая установка Arcanum может состоять из 12 или 24 электромоторов — от трех до шести на колесо. При этом каждый из них контролируется электроникой индивидуально. Установку можно переключать между тремя режимами — Street, Track и Race, меняя распределение мощности между передней и задней осью. Мощность зависит от версии и составляет 2646 (4440 Нм), 3530 (5920 Нм), 4411 (7400 Нм) или 5521 лошадиную силу (8880 Нм момента). Максимальный запас хода Alieno Arcanum — 1020 километров.