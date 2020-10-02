17:31

Гиперкар Arcanum из Болгарии получит салон в стиле «Аватара»

Интерьер электромобиля — это царство экранов

Рендеры салона Alieno Arcanum © Alieno
Алексей Носаченко
Болгарская компания Alieno, создатель электрического гиперкара Arcanum, показала, каким будет салон их будущего автомобиля. Из-за обилия экранов он больше напоминает интерьер космического корабля из фантастического фильма, да и сами авторы признают, что искали вдохновение в «Аватаре» и «Прометее».

Лейтмотив внутреннего убранства Alieno Arcanum — смесь ультрамодернизма, научной фантастики и футуризма. Вся передняя панель и парящая консоль двухдверки представляет собой сложную систему из множества экранов, на которые выводятся показатели работы силовой установки, данные навигации и картинка с камер кругового обзора. Еще один дисплей встроен в руль. Гиперкар можно оборудовать отсеком для напитков (горячих или холодных), четырьмя подстаканниками и скрытым перчаточным ящиком.

Reload
1 / 2

7 ну очень редких машин, встретить которые в пробке практически невозможно

Сиденья машины оборудованы шеститочечными ремнями, а рулевая колонка и педальный узел снабжены «роботизированным» сервоприводом. За безопасность отвечают восемь подушек безопасности: четыре для водителя и столько же для пассажира. В отделке используются углепластик, натуральная кожа и алькантара.

Reload
1 / 2

Силовая установка Arcanum может состоять из 12 или 24 электромоторов — от трех до шести на колесо. При этом каждый из них контролируется электроникой индивидуально. Установку можно переключать между тремя режимами — Street, Track и Race, меняя распределение мощности между передней и задней осью. Мощность зависит от версии и составляет 2646 (4440 Нм), 3530 (5920 Нм), 4411 (7400 Нм) или 5521 лошадиную силу (8880 Нм момента). Максимальный запас хода Alieno Arcanum — 1020 километров.

Цены на «гиперкар будущего» начинаются от 750 000 евро (68,9 миллиона рублей). За топовый вариант попросят 1,5 миллиона (137,8 миллиона рублей).