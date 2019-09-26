Тюнеры построили очень широкий Bentley Continental GT

Комплект обвеса, разработанный для британского гранд-турера, изготовлен из углепластика и состоит из расширенных на 50 миллиметров передних и задних крыльев, переднего спойлера, воздухозаборников на капоте, боковых юбок, диффузора и спойлера. Дополняют его колеса Zelem Two Magnesium диаметром 22 дюйма. Дополнительно в Arden можно заказать новый интерьер с панелями из матового алюминия, карбона и пластика, покрытого рояльным лаком.
Технические доработки в рамках программы тюнинга Continental GT сводятся к установке титановой выхлопной системы, которая повышает мощность двигателя «на 10 процентов». 6,0-литровым W12 уже выдает 635 сил и 900 Нм момента, а в качестве альтернативы для Continental GT доступен 4.0 V8 с двумя турбонагнетателями (550 сил и 770 Нм момента) и функцией отключения половины цилиндров при малых нагрузках.
Купе Bentley Continental GT стоит в России от 14 290 000 рублей за версию с мотором W12 — V8 на российском рынке не предлагается. Кабриолет с таким же двигателем обойдется минимум в 16 490 000 рублей.