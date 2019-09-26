Тюнеры построили очень широкий Bentley Continental GT

Комплект обвеса, разработанный для британского гранд-турера, изготовлен из углепластика и состоит из расширенных на 50 миллиметров передних и задних крыльев, переднего спойлера, воздухозаборников на капоте, боковых юбок, диффузора и спойлера. Дополняют его колеса Zelem Two Magnesium диаметром 22 дюйма. Дополнительно в Arden можно заказать новый интерьер с панелями из матового алюминия, карбона и пластика, покрытого рояльным лаком.