Volvo запустит в России сервис подписки на автомобили

Для проекта подготовят 50 кроссоверов Volvo XC60. Срок подписки составит один год, а стоимость каждого месяца аренды составит 59 500 рублей. Таким образом, за год за пользование машиной придется выплатить 714 000 рублей. В ежемесячную плату включена страховка, обслуживание и сервис помощи на дорогах.

Через год кроссовер придется вернуть дилеру, который продаст его как «автомобиль с пробегом». Впоследствии не исключена возможность расширения числа моделей, доступных для сервиса подписки.