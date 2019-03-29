Volvo запустит в России сервис подписки на автомобили

Для проекта подготовят 50 кроссоверов Volvo XC60. Срок подписки составит один год, а стоимость каждого месяца аренды составит 59 500 рублей. Таким образом, за год за пользование машиной придется выплатить 714 000 рублей. В ежемесячную плату включена страховка, обслуживание и сервис помощи на дорогах.
Через год кроссовер придется вернуть дилеру, который продаст его как «автомобиль с пробегом». Впоследствии не исключена возможность расширения числа моделей, доступных для сервиса подписки.
Сервисом смогут воспользоваться люди старше 25 лет. Для этого придется заполнить анкету на специальном сайте и предоставить дилеру необходимый комплект документов.
Компания Volvo запустила программу подписки на автомобили два года назад. Она действует как в США, так и в Европе. Так, в Германии для аренды доступен весь модельный ряд марки, а XC60 можно заказать за 649 евро в месяц (47,1 тысячи рублей по текущему курсу). На американском рынке доступны только S60 и XC40. Седан стоит минимум 750 долларов в месяц (48,5 тысячи рублей), а кроссовер – 743 доллара (48 тысяч рублей).