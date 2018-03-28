Выбран лучший автомобиль в мире

На автосалоне в Нью-Йорке объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года». Впервые в истории премии первое место досталось модели Volvo – кроссоверу XC60.

В январе этого года Volvo XC60 был назван лучшим вседорожником США, а компактный кроссовер XC40 стал победителем конкурса «Европейский автомобиль года», тоже впервые в истории премии.

Модель XC60 боролась за звание лучшей машины в мире с Mazda CX-5 и Range Rover Velar. Британский вседорожник получил другую награду – за лучший дизайн.

Range Rover Velar

Победу в категориях «Представительский автомобиль», «Спорткар», «Городской автомобиль» и «Зеленый» автомобиль» завоевали Audi A8, BMW M5, Volkswagen Polo и Nissan Leaf соответственно.

1/4 2/4 3/4 4/4 Audi A8 BMW M5 VW Polo Nissan Leaf

В 2017 году «Всемирным автомобилем года» назвали Jaguar F-Pace, а в 2016-м – Mazda MX-5.