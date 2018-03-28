В Нью-Йорке подвели итоги конкурса «Всемирный автомобиль года»

Пульс

Выбран лучший автомобиль в мире

Bb6802455cbe9bf33c8f4a9f1c10ca76d0def13f
28 марта 2018

На автосалоне в Нью-Йорке объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года». Впервые в истории премии первое место досталось модели Volvo – кроссоверу XC60.

[Тест-драйв: Volvo XC60 против Audi Q5, Jaguar F-Pace и BMW X3](https://motor.ru/testdrives/4premiumsuvs.htm)

Тест-драйв: Volvo XC60 против Audi Q5, Jaguar F-Pace и BMW X3

В январе этого года Volvo XC60 был назван лучшим вседорожником США, а компактный кроссовер XC40 стал победителем конкурса «Европейский автомобиль года», тоже впервые в истории премии.

Модель XC60 боролась за звание лучшей машины в мире с Mazda CX-5 и Range Rover Velar. Британский вседорожник получил другую награду – за лучший дизайн.

Range Rover Velar

Range Rover Velar

Победу в категориях «Представительский автомобиль», «Спорткар», «Городской автомобиль» и «Зеленый» автомобиль» завоевали Audi A8, BMW M5, Volkswagen Polo и Nissan Leaf соответственно.

1/4
2/4
3/4
4/4
Audi A8

Audi A8

BMW M5

BMW M5

VW Polo

VW Polo

Nissan Leaf

Nissan Leaf

В 2017 году «Всемирным автомобилем года» назвали Jaguar F-Pace, а в 2016-м – Mazda MX-5.

Лучшие автомобили Европы

Победители конкурса «Автомобиль года» за 10 лет

Теги:
VolvoXC60WCOTY
Новости по теме
7 марта 2018
Объявлены претенденты на звание лучшей машины в мире
5 марта 2018
Европейцы выбрали «Автомобиль года»
15 января 2018
В США выбрали лучшие автомобили года