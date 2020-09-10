Итальянцы превратили Chevrolet Corvette в 715-сильный гиперкар

Ares Design из Модены известно проектом Legends Reborn, в рамках которого мастера «возрождают» классические модели, используя ходовые части современных автомобилей. Первенцем проекта стал Panther ProgettoUno на базе Lamborghini Huracan, стилизованный под De Tomaso Pantera.
Однако Ares S стал не подражанием определённому автомобилю, а оригинальным купе с карбоновым кузовом, напоминающим гиперкары Lotus или Koenigsegg. Модель получила вынесенную вперёд кабину, выдающиеся колёсные арки, соединённые округлой боковой выштамповкой и диски из углепластика с жёлтыми тормозными суппортами и шинами Michelin.
Фото: Autoevolution
Техническая часть досталась автомобилю от Corvette C8 с небольшими изменениями. В движение Ares S приводит 6,2-литровый двигатель V8, расположенный за спинками кресел, форсированный до 715 лошадиных сил и 968 Нм крутящего момента. На Corvette восьмого поколения, представленном летом прошлого года, «восьмёрка» развивает 502 силы и 637 Нм крутящего момента в паре с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
В течение двух лет итальянские мастера планируют «переодеть» в гиперкары 24 Корвета. Стоимость одного экземпляра составит 500 000 евро или более 44 миллионов рублей по текущему курсу. Для сравнения, стартовая цена обычного Stingray восьмой итерации в 10 раз меньше – 58 900 долларов (4,4 миллиона рублей).