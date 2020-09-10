Итальянцы превратили Chevrolet Corvette в 715-сильный гиперкар

Ares Design из Модены известно проектом Legends Reborn, в рамках которого мастера «возрождают» классические модели, используя ходовые части современных автомобилей. Первенцем проекта стал Panther ProgettoUno на базе Lamborghini Huracan, стилизованный под De Tomaso Pantera.

Однако Ares S стал не подражанием определённому автомобилю, а оригинальным купе с карбоновым кузовом, напоминающим гиперкары Lotus или Koenigsegg. Модель получила вынесенную вперёд кабину, выдающиеся колёсные арки, соединённые округлой боковой выштамповкой и диски из углепластика с жёлтыми тормозными суппортами и шинами Michelin.