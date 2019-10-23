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12:08

Nissan показал готовый к запуску в серию электрический кроссовер

На Токийском автосалоне дебютировал концепт Ariya

Компания Nissan представила на автосалоне в Токио прототип электрического кроссовера Ariya. Новинка носит статус близкой к серийному производству и, по предварительной информации, выйдет на рынок США в 2021 году.

Nissan сообщает, что корни имя Ariya следует искать в древности: оно ассоциируется с уважением и восхищением, а также нынешней миссией автомобиля — стать источников захватывающего опыта вождения. Дизайн концепта с обилием гладких поверхностей и плавных линий «демонстрирует чистую природу электромобилей», хотя общая стилистика заимствована у более раннего шоу-кара — IMx.

Новая философия дизайна называется Timeless Japanese Futurism (Вечный японский футуризм). Она выражается в минималистичном оформлении, широких арках, узких LED-фарах, а также V-образном переднем «щите», сменившем решетку радиатора. Салон кроссовера продолжает развивать тему минимализма и практически лишен физических органов управления. Вместо переключателей, используются панели с тактильным откликом, которые не видны, если их не активировать, но кнопка запуска и «шайба» под центральным дисплеем вполне традиционные.

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Концепт Nissan Ariya построен на новой электрической платформе. Его силовая установка состоит из двух электромоторов и способна динамически контролировать величину момента на каждом колесе. В оснащение шоу-кара входит система полуавтоматического вождения ProPILOT 2.0 с функциями движения «без рук» в пределах одной полосы, помощи при съездах с многополосных автомагистралей и удаленной парковки.

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Коммуникационные возможности концепта позволяют организовать навигацию «от двери до двери», когда маршруты из бортовой системы передаются на смартфон водителя и обратно, автоматическую настройку климат-контроля и положения сидений при обнаружении поблизости владельца, синхронизацию с его распорядком для обогрева или охлаждения салона от энергосети дома, а не батареи. Кроме того, частью мультимедийного комплекса Ariya является виртуальный ассистент, который в случае необходимости найдёт парковку или подскажет, как доехать до ближайшей зарядной станции.

По информации западных СМИ, товарная версия Nissan Ariya выйдет на рынок США в 2021 году. Автомобиль размером с Nissan X-Trail сможет разгонять с нуля до 60 миль в час (97 километров в час) за пять секунд.