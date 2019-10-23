Nissan показал готовый к запуску в серию электрический кроссовер

Коммуникационные возможности концепта позволяют организовать навигацию «от двери до двери», когда маршруты из бортовой системы передаются на смартфон водителя и обратно, автоматическую настройку климат-контроля и положения сидений при обнаружении поблизости владельца, синхронизацию с его распорядком для обогрева или охлаждения салона от энергосети дома, а не батареи. Кроме того, частью мультимедийного комплекса Ariya является виртуальный ассистент, который в случае необходимости найдёт парковку или подскажет, как доехать до ближайшей зарядной станции.