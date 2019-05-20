Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
9:46

Отвезу за 500

Электрические автомобили с самым большим запасом хода

Сейчас никого не удивить электрокаром c запасом хода на одной зарядке несколько сотен километров. Да что там сотен! Эксперименты показывают, что отметка в 1000 километров для серийных моделей не такой уж недостижимый результат — правда, для этого придётся пожертвовать комфортом, скоростью и самое страшное — нервами. Чтобы выяснить, кто же из батарейных машин самый дальнобойный, мы вспомнили все последние электрические новинки и выбрали из них настоящих рекордсменов по эффективному расходованию энергии — тех, что уже поступили в продажу или встанут на конвейер в ближайшие годы. Эти машины приблизились к своим «ископаемым» предкам с ДВС, а некоторые их даже превзошли.

Загрузка...
Загрузка...