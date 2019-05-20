Отвезу за 500

Электрические автомобили с самым большим запасом хода

Сейчас никого не удивить электрокаром c запасом хода на одной зарядке несколько сотен километров. Да что там сотен! Эксперименты показывают, что отметка в 1000 километров для серийных моделей не такой уж недостижимый результат — правда, для этого придётся пожертвовать комфортом, скоростью и самое страшное — нервами. Чтобы выяснить, кто же из батарейных машин самый дальнобойный, мы вспомнили все последние электрические новинки и выбрали из них настоящих рекордсменов по эффективному расходованию энергии — тех, что уже поступили в продажу или встанут на конвейер в ближайшие годы. Эти машины приблизились к своим «ископаемым» предкам с ДВС, а некоторые их даже превзошли.