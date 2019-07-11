Renault избавила первых покупателей «Арканы» от походов к дилеру

Услуга была доступна первым покупателям спецверсии Arkana Edition One, которая была выпущена тиражом в 300 автомобилей. Клиенты могли полностью оплатить автомобиль онлайн в несколько кликов или так же онлайн оформить кредит и внутри виртуального шоурума пройти все этапы от подачи заявки до выдачи денег. После этого будущие владельцы могли выбрать или ближайший дилерский центр, или заказать доставку автомобиля на дом.

Клиенты могли выбрать дату, время и примерное место доставки сайте компании. Затем с ними связывался оператор Renault, чтобы выбрать наиболее удобную локацию — кросс-купе доставляли специальными автовозами, поэтому необходимо было учитывать его габариты при выборе места отгрузки. В назначенный день к покупателю привозили новый автомобиль, вместе с ним приезжал специалист из дилерского центра со всеми необходимыми документами.