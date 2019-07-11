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12:42

Renault избавила первых покупателей «Арканы» от походов к дилеру

Компания первой на российском рынке предложила клиентам доставку автомобилей на дом

Французский автопроизводитель Renault решил избавить первых покупателей кроссовера Arkana от необходимости посещать дилерские центры: вместо этого они могли заказать тест-драйв модели и оформить дальнейшую покупку онлайн, сам автомобиль доставляли к дому сотрудники компании.
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Услуга была доступна первым покупателям спецверсии Arkana Edition One, которая была выпущена тиражом в 300 автомобилей. Клиенты могли полностью оплатить автомобиль онлайн в несколько кликов или так же онлайн оформить кредит и внутри виртуального шоурума пройти все этапы от подачи заявки до выдачи денег. После этого будущие владельцы могли выбрать или ближайший дилерский центр, или заказать доставку автомобиля на дом.

Клиенты могли выбрать дату, время и примерное место доставки сайте компании. Затем с ними связывался оператор Renault, чтобы выбрать наиболее удобную локацию — кросс-купе доставляли специальными автовозами, поэтому необходимо было учитывать его габариты при выборе места отгрузки. В назначенный день к покупателю привозили новый автомобиль, вместе с ним приезжал специалист из дилерского центра со всеми необходимыми документами.

Продажи Renault Arkana начались в России с 5 июля. В базовом исполнении автомобиль комплектуется 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 114 лошадиных сил. Для переднеприводной версии доступны вариатор и механическая коробка передач, полноприводная «Аркана» сочетается только с шестиступенчатой «механикой». Также за доплату покупатели могут выбрать версию с 1,3-литровым турбомотором, отдача которого составляет 150 сил и который работает только с вариатором.

Специальная версия Edition One в топовой комплектации на старте продаж была доступна от 1 419 990 рублей за переднеприводную версию и от 1 499 990 рублей за автомобиль с полным приводом. Ценник на базовую Arkana в онлайн-шоуруме начинается от 1 014 990 рублей, полноприводная комплектация Drive без дополнительных опций обойдется в 1 185 980 рублей, а предшествующая спецверсии комплектация Style 150 обойдется не меньше чем в 1 339 990 рублей.

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