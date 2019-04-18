Стали известны все модификации Renault Arkana

Базовым мотором «Арканы» станет 1,6-литровый «атмосферник» H4M. Агрегат, который кроссовер выдает 114 сил и 156 Нм момента, ставят и на другие модели альянса Renault-Nissan: Duster/Terrano, Logan и Lada Xray. Он может сочетаться с передним приводом и пятиступенчатой «механикой», передним приводом и вариатором, полным приводом и «механикой». Полноприводного кроссовера с таким двигателем и вариатором нет, так как коробка несовместима с таким типом трансмиссии.