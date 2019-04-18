Стали известны все модификации Renault Arkana

Базовым мотором «Арканы» станет 1,6-литровый «атмосферник» H4M. Агрегат, который кроссовер выдает 114 сил и 156 Нм момента, ставят и на другие модели альянса Renault-Nissan: Duster/Terrano, Logan и Lada Xray. Он может сочетаться с передним приводом и пятиступенчатой «механикой», передним приводом и вариатором, полным приводом и «механикой». Полноприводного кроссовера с таким двигателем и вариатором нет, так как коробка несовместима с таким типом трансмиссии.
Вторым агрегатом станет турбомотор объемом 1,3 литра, разработанный в сотрудничестве с Daimler. Его отдача — 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. Турбо-Arkana оснащается только новым вариатором. Привод — передний или полный.
Среди других особенностей: барабанные задние тормоза, многорычажка только в версии с приводом на все колеса. В основе кроссовера лежит модернизированная платформа Global Access (B0), на 55 процентов состоящая из новых компонентов. Усилитель руля — электрический.
Сборку новинки наладят на московском заводе Renault.