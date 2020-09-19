Завод ЗАЗ начал выпускать Renault Arkana из российских комплектующих

Цены на украинские Renault Arkana известны: базовый переднеприводный кросс-купе со 114-сильным безнаддувным двигателем 1.6 и 5-ступенчатой «механикой» обойдётся в 497 900 гривен (1,34 миллиона рублей), а топ-версия с полным приводом, вариатором и турбомотором 1.3 мощностью 150 лошадиных сил стоит 795 700 гривен (2,14 миллиона рублей). В России цены на Renault Arkana варьируются от 1 миллиона 124 тысяч рублей до 1 миллиона 640 тысяч рублей.

Локализация производства Arkana на ЗАЗе — вынужденная мера. Таким образом Renault обходит запрет на импорт легковых автомобилей в Украину из России, действующий с 1 января 2020 года.