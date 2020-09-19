Завод ЗАЗ начал выпускать Renault Arkana из российских комплектующих

Украинское представительство Renault официально подтвердило начало сборки Arkana на мощностях Запорожского автомобильного завода. Генеральный директор местного филиала французской марки Даниэль Филипп рассказал, что на ЗАЗе кроссовер выпускают методом крупноузловой сборки из машинокомплектов с завода «Рено Россия».
Украинский офис Renault называет модель ArkanA, с ударением на последний срок. И это не единственное отличие: в соседней стране кросс-купе упоминается исключительно в мужском роде.
Цены на украинские Renault Arkana известны: базовый переднеприводный кросс-купе со 114-сильным безнаддувным двигателем 1.6 и 5-ступенчатой «механикой» обойдётся в 497 900 гривен (1,34 миллиона рублей), а топ-версия с полным приводом, вариатором и турбомотором 1.3 мощностью 150 лошадиных сил стоит 795 700 гривен (2,14 миллиона рублей). В России цены на Renault Arkana варьируются от 1 миллиона 124 тысяч рублей до 1 миллиона 640 тысяч рублей.
Локализация производства Arkana на ЗАЗе — вынужденная мера. Таким образом Renault обходит запрет на импорт легковых автомобилей в Украину из России, действующий с 1 января 2020 года.
Инсайдеры утверждают, что сборкой Renault Arkana на Запорожском предприятии дело не ограничивается: на конвейере локализованы более доступные Lada Vesta, XRay и Largus. Впрочем, официально производство моделей Волжского автозавода в Запорожье до сих пор не подтверждено.