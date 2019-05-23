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13:11

Объявлены цены на Renault Arkana

Приветственная версия Edition One стоит от 1 419 990 рублей

В Москве состоялась презентация серийного Renault Arkana. Кроссовер предложат с двумя силовыми установками, передним или полным приводом и двумя бесступенчатыми трансмиссиями. Заказать приветственную версию Edition One можно уже сегодня по цене от 1 419 990 рублей.

Базовым для Renault Arkana станет 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 114 сил и 156 Нм момента. Он сочетается с передним («механика» или вариатор) или полным приводом (только шестиступенчатая «механика»). Также в гамме есть турбомотор объемом 1,3 литра, разработанный в сотрудничестве с Daimler. Его отдача — 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. Машины с таким двигателем оснащаются только вариатором и могут быть передне- или полноприводными. Турбомоторы для российских машин будут поставлять из Испании.

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В основе Renault Arkana лежит платформа Global Access (B0), на 55 процентов состоящая из новых компонентов. Кузов дополнительно усилен. Руль — с новым электроусилителем. Локализация модели — больше 60 процентов. На выбор будут доступны семь вариантов окраски кузова и три дизайна 17-дюймовых колес. За безопасность отвечают шесть подушек: две фронтальных, две боковых и две шторки.

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В список оснащения «Арканы» войдет медиакомплекс Easy Link c 8-дюймовым сенсорным дисплеем, Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто, cистема бесключевого доступа, кругового обзора и контроля мертвых зон. Также кроссовер оборудуют аудиосистемой с восьмью динамиками, усилителем и сабвуфером.

Онлайн-заказы на новинку Renault начнет принимать уже сегодня. Правда, пока доступна только версия Edition One с турбомотором и в максимальном оснащении. Цена — 1 419 990 и 1 499 990 рублей за автомобиль с передним и полным приводом соответственно.

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