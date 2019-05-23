Объявлены цены на Renault Arkana

Базовым для Renault Arkana станет 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 114 сил и 156 Нм момента. Он сочетается с передним («механика» или вариатор) или полным приводом (только шестиступенчатая «механика»). Также в гамме есть турбомотор объемом 1,3 литра, разработанный в сотрудничестве с Daimler. Его отдача — 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. Машины с таким двигателем оснащаются только вариатором и могут быть передне- или полноприводными. Турбомоторы для российских машин будут поставлять из Испании.