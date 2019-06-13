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17:28

В «Архангельском» пройдет выставка редких автомобилей

Музей-усадьба примет фестиваль-выставку «Автокультура»

В субботу и воскресенье, 29 и 30 июня, в государственном музее-усадьбе «Архангельское» пройдет фестиваль-выставка «Автокультура», который проводится при поддержке автоклуба «Ветерок».
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Посетители выставки смогут увидеть более 60 редких янгтаймеров, классических автомобилей и спорткаров, а также лично пообщаться с коллекционерами. В рамках выставки машины проедут перед зрителями по заданному маршруту, будет развернут ретро-маркет и фуд-корт, организован показ фильмов, выступления музыкантов, экскурсии и различные мастер-классы.

Автоклуб «Ветерок» – это сообщество автомобильных коллекционеров и поклонников «янгтаймеров», легендарных автомобилей периода 70-х – 00-х годов. Участники клуба коллекционируют классические автомобили и спорткары.

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