В «Архангельском» пройдет выставка редких автомобилей

Посетители выставки смогут увидеть более 60 редких янгтаймеров, классических автомобилей и спорткаров, а также лично пообщаться с коллекционерами. В рамках выставки машины проедут перед зрителями по заданному маршруту, будет развернут ретро-маркет и фуд-корт, организован показ фильмов, выступления музыкантов, экскурсии и различные мастер-классы.